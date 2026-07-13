IFF/Fiocruz agora faz parte do ENARE 2026, ampliando acesso a oportunidades de formação na área médica - Marcelo Camargo / Agência Brasil

IFF/Fiocruz agora faz parte do ENARE 2026, ampliando acesso a oportunidades de formação na área médicaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 13/07/2026 10:42

As inscrições para os programas de residência do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) estão abertas até quarta-feira (15). Os interessados devem consultar o edital completo e realizar a inscrição pelo site oficial do Exame Nacional de Residência (ENARE): enare2026.conhecimento.fgv.br.

O IFF/Fiocruz agora faz parte do ENARE 2026, ampliando o acesso a oportunidades de formação especializada nas áreas médica, multiprofissional e de enfermagem.

Para a Residência Médica R4 em especialidades pediátricas, o IFF/Fiocruz oferece vagas para formação em Alergia e Imunologia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina Intensiva Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica e Pneumologia Pediátrica.

Na modalidade de Residência Multiprofissional, estão disponíveis vagas nas áreas de Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Os programas de Residência em Enfermagem contemplam vagas para Banco de Leite Humano, Controle de Infecção Hospitalar, Neonatologia, Obstetrícia e Pediatria.