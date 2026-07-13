Edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros e indígenas - Divulgação

Edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros e indígenasDivulgação

Publicado 13/07/2026 10:55

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital do processo seletivo para o programa de residência jurídica, voltado exclusivamente à advocacia. Ao todo, são 100 vagas, distribuídas por todas as regiões do estado. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente até sexta-feira (17), pelo portal da Defensoria Pública

A iniciativa é fruto de uma parceria firmada recentemente com a OAB-RJ, destinada a fortalecer a formação prática dos advogados e, consequentemente, ampliar o atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade.



Podem participar do processo seletivo advogados com inscrição principal ou suplementar na OAB-RJ. A seleção compreenderá análise curricular e entrevista qualificada. A convocação para as entrevistas está prevista para começar em 21 de julho.



Os residentes vão atuar em apoio aos órgãos da Defensoria Pública, desenvolvendo atividades como pesquisas jurídicas, elaboração de minutas e atendimento à população. O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e outros 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) e indígenas.

