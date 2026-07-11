Faetec abre inscrições para Pós-Graduação na Faeterj CaxiasDivulgação

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Felipe Scofield
A Faetec abriu inscrições para 45 mil vagas gratuitas em cursos presenciais de qualificação profissional em diversas regiões do estado. As oportunidades são voltadas a quem busca adquirir novos conhecimentos, aprimorar competências ou ampliar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

As vagas abrangem diferentes áreas, com cursos como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Inglês - Nível iniciante, Manicure e Pedicure, Cuidador de Idosos e Confeiteiro, entre outras opções. Os requisitos de escolaridade variam conforme o curso e podem ser consultados no edital.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 19 de julho, pelo site da Faetec. Cada candidato poderá efetuar até quatro inscrições simultâneas, vinculadas ao seu CPF.

O sorteio será realizado no dia 20 de julho, a partir das 15h, e o resultado da seleção será divulgado no site da Faetec. O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield