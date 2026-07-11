Faetec abre inscrições para Pós-Graduação na Faeterj CaxiasDivulgação
As vagas abrangem diferentes áreas, com cursos como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Inglês - Nível iniciante, Manicure e Pedicure, Cuidador de Idosos e Confeiteiro, entre outras opções. Os requisitos de escolaridade variam conforme o curso e podem ser consultados no edital.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 19 de julho, pelo site da Faetec. Cada candidato poderá efetuar até quatro inscrições simultâneas, vinculadas ao seu CPF.
O sorteio será realizado no dia 20 de julho, a partir das 15h, e o resultado da seleção será divulgado no site da Faetec. O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto.
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