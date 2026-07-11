Somente na Estácio do Maracanã, serão lecionados 25 cursos durante as fériasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

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Felipe Scofield
A instituição de ensino superior Estácio está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos para o desenvolvimento profissional e pessoal, 100% presenciais e com direito a certificados. Ao todo, são 59 disciplinas disponíveis em cinco campi.

Na Estácio do Maracanã estão disponíveis 25 cursos, do dia 14 a 10 de agosto, e as inscrições poderão ser realizadas por meio do link. Entre as opções dos cursos destacam-se: Conversando sobre investimento; Assessoria de comunicação no âmbito jornalístico e publicitário; Captação de recursos para projetos audiovisuais; Noções de Direito do Consumidor, Higiene e manipulação de alimentos; Preparação de pão de queijos e entre outros. Mais informações podem ser encontradas no perfil @estaciomaracana. O endereço em que serão dadas as aulas será na Rua Morais e Silva 40, Tijuca.
Na Estácio Tom Jobim serão sete cursos de 30 de junho a 2 de julho. As principais opções disponíveis incluem-se os curso: Primeiros socorros; Filmagem e foto com telefone; Edição, roteiro, automaquiagem e oratória para as Redes Sociais e Customização para Jeans. A partir do perfil do Instagram @estaciobarra pode-se realizar as inscrições e encontrar outras informações. O campus fica localizado na Av. das Américas, 4.200, Barra da Tijuca.
Na Estácio Alcântara serão oferecidos 12 cursos, até 3 de agosto e as inscrições e informações podem ser obtidas pelo Instagram @estacio.alcantara. Estão disponíveis cursos como: Faça o preço de seu produto; Coleta de sangue venoso – teoria e prática; Práticas Educacionais na Educação Especial; Empreendedorismo e Marketing para Psicólogos e e entre outros. O endereço das aulas é na Rua Manoel João Gonçalves, 410, Alcântara.

No campus Estácio Sulacap os 10 oferecidos serão realizados até o dia 18. As inscrições podem ser realizadas pelo link. Outras informações podem ser obtidas pelo Instagram @estaciosulacap. Entre as opções dos cursos destacam-se: Oficina faça e venda: sabonetes artesanais; Oficina básica em edição de vídeos usando a ferramenta Capcut; Oficina básica em Fotografia de Produtos para Instagram; Curso Noções básicas de Canvas; Excel Avançado e entre outros. O campus fica na Avenida Marechal Fontenelle, 3.555, Sulacap – Galeria do Carrefour.

Na Estácio Nova Iguaçu, na Rua Oscar Soares, 1.466, no Centro de Nova Iguaçu, serão lecionados cinco cursos, até o dia 21. Inscrições e mais informações pelo Instagram @estacionovaiguacu. Algumas das disciplinas disponíveis são: Assistência da enfermagem ao recém-nascido; O papel do Cirurgião Dentista na estratégia de saúde da família; Metas Internacionais de segurança do Paciente; Avulsão de Dentes Permanentes e Interpretação de exames laboratoriais para farmacêutico.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna