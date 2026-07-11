Somente na Estácio do Maracanã, serão lecionados 25 cursos durante as fériasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Na Estácio do Maracanã estão disponíveis 25 cursos, do dia 14 a 10 de agosto, e as inscrições poderão ser realizadas por meio do link. Entre as opções dos cursos destacam-se: Conversando sobre investimento; Assessoria de comunicação no âmbito jornalístico e publicitário; Captação de recursos para projetos audiovisuais; Noções de Direito do Consumidor, Higiene e manipulação de alimentos; Preparação de pão de queijos e entre outros. Mais informações podem ser encontradas no perfil @estaciomaracana. O endereço em que serão dadas as aulas será na Rua Morais e Silva 40, Tijuca.
No campus Estácio Sulacap os 10 oferecidos serão realizados até o dia 18. As inscrições podem ser realizadas pelo link. Outras informações podem ser obtidas pelo Instagram @estaciosulacap. Entre as opções dos cursos destacam-se: Oficina faça e venda: sabonetes artesanais; Oficina básica em edição de vídeos usando a ferramenta Capcut; Oficina básica em Fotografia de Produtos para Instagram; Curso Noções básicas de Canvas; Excel Avançado e entre outros. O campus fica na Avenida Marechal Fontenelle, 3.555, Sulacap – Galeria do Carrefour.
Na Estácio Nova Iguaçu, na Rua Oscar Soares, 1.466, no Centro de Nova Iguaçu, serão lecionados cinco cursos, até o dia 21. Inscrições e mais informações pelo Instagram @estacionovaiguacu. Algumas das disciplinas disponíveis são: Assistência da enfermagem ao recém-nascido; O papel do Cirurgião Dentista na estratégia de saúde da família; Metas Internacionais de segurança do Paciente; Avulsão de Dentes Permanentes e Interpretação de exames laboratoriais para farmacêutico.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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