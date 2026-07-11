Somente na Estácio do Maracanã, serão lecionados 25 cursos durante as férias - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Somente na Estácio do Maracanã, serão lecionados 25 cursos durante as fériasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 11/07/2026 05:00





Na Estácio do Maracanã estão disponíveis 25 cursos, do dia 14 a 10 de agosto, e as inscrições poderão ser realizadas por meio do A instituição de ensino superior Estácio está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos para o desenvolvimento profissional e pessoal, 100% presenciais e com direito a certificados. Ao todo, são 59 disciplinas disponíveis em cinco campi.Na Estácio do Maracanã estão disponíveis 25 cursos, do dia 14 a 10 de agosto, e as inscrições poderão ser realizadas por meio do link . Entre as opções dos cursos destacam-se: Conversando sobre investimento; Assessoria de comunicação no âmbito jornalístico e publicitário; Captação de recursos para projetos audiovisuais; Noções de Direito do Consumidor, Higiene e manipulação de alimentos; Preparação de pão de queijos e entre outros. Mais informações podem ser encontradas no perfil @estaciomaracana. O endereço em que serão dadas as aulas será na Rua Morais e Silva 40, Tijuca.

Na Estácio Tom Jobim serão sete cursos de 30 de junho a 2 de julho. As principais opções disponíveis incluem-se os curso: Primeiros socorros; Filmagem e foto com telefone; Edição, roteiro, automaquiagem e oratória para as Redes Sociais e Customização para Jeans. A partir do perfil do Instagram @estaciobarra pode-se realizar as inscrições e encontrar outras informações. O campus fica localizado na Av. das Américas, 4.200, Barra da Tijuca.