Empresa oferece salário compatível com o mercado e benefíciosDivulgação

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Alexia Gomes
A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 22 vagas de emprego na capital e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes.

As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site: vemserigua.gupy.io.

Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp
Vagas
14 vagas – Rio de Janeiro (Capital)

- Estagiário(a) - Qualidade e Meio Ambiente

- Analista de Grandes Clientes Pleno

- Analista de Negócio e Gestão Sênior

- Coordenador de Responsabilidade Social

- Analista de Responsabilidade Social Júnior

- Estagiário(a) de Engenharia - Planejamento

- Auxiliar Operação de Água

- Supervisor(a) de Engenharia

- Agente de Atendimento Interno

- Supervisor de Atendimento

- Estagiário(a) de Engenharia

- Estagiário(a) de Engenharia

- Estagiário(a) Operação de Esgoto

- Supervisor de CCO
Cinco vagas – Miguel Pereira
- Fiscal de Obras

- Aprendiz

- Estagiário de Meio Ambiente

- Estagiário de Engenharia

- Programador de Operações
Três vagas – Paty do Alferes
- Agente Fiscal
- Supervisor(a) de Faturamento
- Encanador de Redes de Água