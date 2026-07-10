Empresa oferece salário compatível com o mercado e benefíciosDivulgação
As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site: vemserigua.gupy.io.
Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp
- Estagiário(a) - Qualidade e Meio Ambiente
- Analista de Grandes Clientes Pleno
- Analista de Negócio e Gestão Sênior
- Coordenador de Responsabilidade Social
- Analista de Responsabilidade Social Júnior
- Estagiário(a) de Engenharia - Planejamento
- Auxiliar Operação de Água
- Supervisor(a) de Engenharia
- Agente de Atendimento Interno
- Supervisor de Atendimento
- Estagiário(a) de Engenharia
- Estagiário(a) de Engenharia
- Estagiário(a) Operação de Esgoto
- Supervisor de CCO
- Aprendiz
- Estagiário de Meio Ambiente
- Estagiário de Engenharia
- Programador de Operações
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