Empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios - Divulgação

Empresa oferece salário compatível com o mercado e benefíciosDivulgação

Publicado 10/07/2026 08:19





As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.



A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).



As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site:



Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 22 vagas de emprego na capital e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes.As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais, financeiras, comerciais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento nas áreas de atuação.A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site: vemserigua.gupy.io Além disso, a Iguá Rio conta com um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp

Vagas



14 vagas – Rio de Janeiro (Capital)



- Estagiário(a) - Qualidade e Meio Ambiente



- Analista de Grandes Clientes Pleno



- Analista de Negócio e Gestão Sênior



- Coordenador de Responsabilidade Social



- Analista de Responsabilidade Social Júnior



- Estagiário(a) de Engenharia - Planejamento



- Auxiliar Operação de Água



- Supervisor(a) de Engenharia



- Agente de Atendimento Interno



- Supervisor de Atendimento



- Estagiário(a) de Engenharia



- Estagiário(a) de Engenharia



- Estagiário(a) Operação de Esgoto



- Supervisor de CCO

Cinco vagas – Miguel Pereira

- Fiscal de Obras



- Aprendiz



- Estagiário de Meio Ambiente



- Estagiário de Engenharia



- Programador de Operações

Três vagas – Paty do Alferes

- Agente Fiscal

- Supervisor(a) de Faturamento

- Encanador de Redes de Água