Candidatos devem ser profissionais aptos a lecionar cursos técnicos para o Senac RJDivulgação/Senac RJ

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Felipe Scofield
O Senac RJ está com 43 vagas abertas para contratação de instrutores em diversos municípios do Rio de Janeiro. Há oportunidades para profissionais aptos a lecionar nos cursos técnicos em Enfermagem, Estética, Massoterapia, Segurança do Trabalho, Logística e Administração. Para este último, serão selecionados diversos perfis, como Marketing, Recursos Humanos, Departamento Pessoal e Tributário e Fiscal.

O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, prova objetiva, avaliação com a área de Recursos Humanos e entrevista com o gestor. As inscrições podem ser feitas no link, onde também estão disponíveis informações sobre requisitos das vagas, benefícios e detalhes da atividade.

Na Região Metropolitana, os interessados devem se inscrever até esta quinta-feira (9). As vagas são para atuação nas unidades do Senac RJ da Barra da Tijuca, Bonsucesso, Campo Grande, Riachuelo, Madureira e Rua Santa Luzia, no Centro do Rio.

Já as vagas disponíveis para Campos, Resende, Nova Friburgo e Macaé têm prazo até domingo (12).
* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna