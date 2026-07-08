Candidatos devem ser profissionais aptos a lecionar cursos técnicos para o Senac RJDivulgação/Senac RJ
O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, prova objetiva, avaliação com a área de Recursos Humanos e entrevista com o gestor. As inscrições podem ser feitas no link, onde também estão disponíveis informações sobre requisitos das vagas, benefícios e detalhes da atividade.
Na Região Metropolitana, os interessados devem se inscrever até esta quinta-feira (9). As vagas são para atuação nas unidades do Senac RJ da Barra da Tijuca, Bonsucesso, Campo Grande, Riachuelo, Madureira e Rua Santa Luzia, no Centro do Rio.
Já as vagas disponíveis para Campos, Resende, Nova Friburgo e Macaé têm prazo até domingo (12).
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