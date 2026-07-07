Processo seletivo reserva 50% das oportunidades para minorias - Divulgaçãoo

Processo seletivo reserva 50% das oportunidades para minorias Divulgaçãoo

Publicado 07/07/2026 17:17

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente e analista. As inscrições vão até as 18h do dia 22, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec). As taxas são de R$ 60 e R$ 90.

O concurso contempla profissionais de níveis médio e superior. O edital reserva 50% das vagas para minorias representativas, o que inclui pessoas negras, indígenas, com deficiência (PcD), trans e travestis.

A jornada de trabalho para ambas as funções é de 40 horas semanais. Confira os valores:

- Assistente (Nível médio): Salário de R$ 3.488,99.

- Analista (Nível superior): Salário de R$ 9.170,88.

Além do salário, os contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 2.050,01, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e auxílios para transporte, creche, qualificação, cursos de idiomas e suporte financeiro para filhos com deficiência. O pacote também prevê auxílio-enfermidade, licença-maternidade de 180 dias e licença-paternidade de 30 dias.

Provas on-line e etapas

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 29, às 16h, de forma on-line. A plataforma da organizadora utilizará ferramentas de segurança como reconhecimento facial e monitoramento por webcam.





O processo seletivo tem validade de um ano após a homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail contato@selecaofapetec.org.br

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna