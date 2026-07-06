As vagas disponíveis incluem setores como administração, varejo e serviçosDivulgação
Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 700 vagas para operador de teleatendimento. Também há oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), deposista (5), agente comercial I (4), vendedor externo (4) e outras ocupações.
Para quem já tem experiência profissional, estão abertas 100 vagas para atendente de loja. A lista inclui ainda seis oportunidades para copeira de hospital, seis para agente de serviço comercial I, três para ajudante geral e vagas em outras áreas.
As empresas parceiras da SMTE também oferecem 121 oportunidades voltadas a pessoas com deficiência. Há 50 vagas para atendente, 15 para operador de loja, duas para assistente administrativo I, uma para assistente administrativo, uma para laboratorialista I, uma para analista de projetos II, além de outras funções.
As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos operadores de cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizadas na produção dos cardápios oferecidos pela rede.
Para as vagas operacionais, é necessário ter ensino fundamental. Já para as funções técnicas, como eletricista, mecânico de manutenção (tornearia) e conferente, são exigidos os requisitos específicos para cada cargo.
A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, variando de acordo com a função. Os colaboradores também contam com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.
Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o email curriculorh@supermercadosmundial.com.br, ou realizar o cadastro na área Trabalhe Conosco no site.
O Supermercados Mundial não realiza qualquer tipo de cobrança em seus processos seletivos e não solicita pagamentos via Pix, transferência bancária, telefone, WhatsApp ou e-mail para participação em vagas de emprego.
Em caso de dúvida, antes de compartilhar informações pessoais ou realizar qualquer procedimento, os candidatos devem consultar exclusivamente os canais oficiais da rede.
As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.
Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do site ou do aplicativo da Catho e cadastrar ou atualizar o currículo.
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