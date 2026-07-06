As vagas disponíveis incluem setores como administração, varejo e serviços - Divulgação

As vagas disponíveis incluem setores como administração, varejo e serviçosDivulgação

Publicado 06/07/2026 19:01

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 1.091 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 973 vagas. As chances estão distribuídas por diferentes regiões da cidade e atendem a candidatos com variados perfis profissionais e níveis de escolaridade. Desse total, 121 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).



Entre as funções que não exigem experiência anterior, o destaque fica por conta das 700 vagas para operador de teleatendimento. Também há oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), deposista (5), agente comercial I (4), vendedor externo (4) e outras ocupações.



Para quem já tem experiência profissional, estão abertas 100 vagas para atendente de loja. A lista inclui ainda seis oportunidades para copeira de hospital, seis para agente de serviço comercial I, três para ajudante geral e vagas em outras áreas.



As empresas parceiras da SMTE também oferecem 121 oportunidades voltadas a pessoas com deficiência. Há 50 vagas para atendente, 15 para operador de loja, duas para assistente administrativo I, uma para assistente administrativo, uma para laboratorialista I, uma para analista de projetos II, além de outras funções.

Quem deseja cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE pode fazer a inscrição pelo link ou pelo formulário . Quem não tem acesso à internet pode procurar uma das Centrais do Trabalhador.

Supermercados Mundial





As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos operadores de cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizadas na produção dos cardápios oferecidos pela rede.



Para as vagas operacionais, é necessário ter ensino fundamental. Já para as funções técnicas, como eletricista, mecânico de manutenção (tornearia) e conferente, são exigidos os requisitos específicos para cada cargo.



A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, variando de acordo com a função. Os colaboradores também contam com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.



Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o email curriculorh@supermercadosmundial.com.br, ou realizar o cadastro na área



O Supermercados Mundial não realiza qualquer tipo de cobrança em seus processos seletivos e não solicita pagamentos via Pix, transferência bancária, telefone, WhatsApp ou e-mail para participação em vagas de emprego.



Em caso de dúvida, antes de compartilhar informações pessoais ou realizar qualquer procedimento, os candidatos devem consultar exclusivamente os canais oficiais da rede.

A rede Supermercados Mundial está com 105 vagas abertas para atuação em filiais no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para os cargos de operador de perecíveis, operador de cozinha, eletricista, fiscal de prevenção, repositor, mecânico de manutenção (tornearia) e conferente.As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos operadores de cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizadas na produção dos cardápios oferecidos pela rede.Para as vagas operacionais, é necessário ter ensino fundamental. Já para as funções técnicas, como eletricista, mecânico de manutenção (tornearia) e conferente, são exigidos os requisitos específicos para cada cargo.A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, variando de acordo com a função. Os colaboradores também contam com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o email curriculorh@supermercadosmundial.com.br, ou realizar o cadastro na área Trabalhe Conosco no site.O Supermercados Mundial não realiza qualquer tipo de cobrança em seus processos seletivos e não solicita pagamentos via Pix, transferência bancária, telefone, WhatsApp ou e-mail para participação em vagas de emprego.Em caso de dúvida, antes de compartilhar informações pessoais ou realizar qualquer procedimento, os candidatos devem consultar exclusivamente os canais oficiais da rede.

Cacau Show





As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.



Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do A rede Cacau Show está com 13 vagas abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades estão disponíveis na plataforma de empregos Catho, e abrangem áreas como varejo, logística, indústria e administrativo, bem como diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderança.As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do site ou do aplicativo da Catho e cadastrar ou atualizar o currículo.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna