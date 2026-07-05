Vagas para o Supermercados Mundial exigem ensino fundamental completo e conhecimento técnico para algumas funçõesDivulgação
As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos operadores de cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizadas na produção dos cardápios oferecidos pela rede.
Para as vagas operacionais, é necessário ter ensino fundamental. Já para as funções técnicas, como eletricista, mecânico de manutenção (tornearia) e conferente, são exigidos os requisitos específicos para cada cargo.
A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, variando de acordo com a função. Os colaboradores também contam com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.
Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o email curriculorh@supermercadosmundial.com.br, ou realizar o cadastro na área Trabalhe Conosco no site.
O Supermercados Mundial não realiza qualquer tipo de cobrança em seus processos seletivos e não solicita pagamentos via Pix, transferência bancária, telefone, WhatsApp ou e-mail para participação em vagas de emprego.
Em caso de dúvida, antes de compartilhar informações pessoais ou realizar qualquer procedimento, os candidatos devem consultar exclusivamente os canais oficiais da rede.
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