Atendimento no feirão de empregos será por ordem de chegadaDivulgação/Supermarket
As vagas são voltadas para pessoas com escolaridade a partir do Ensino Fundamental. Entre as funções estão: operador de supermercado; açougueiro, auxiliar de serviços gerais (ASG), auxiliar de perecíveis, balconista, repositor, confeiteiro, padeiro, cozinheiro, fiscal de prevenção de perdas, locutor, motorista, entre outras.
Os interessados serão atendidos por ordem de chegada, mediante apresentação de senha, que será distribuída a partir das 7h30.
O cadastro dos candidatos no Trabalhe Conosco do site da Rede Supermarket será obrigatório. Currículos impressos poderão ser entregues no momento da entrevista, mas não serão uma exigência. Os candidatos poderão adiantar o seu atendimento no dia já fazendo o cadastro por meio do link.
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