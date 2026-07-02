Atendimento no feirão de empregos será por ordem de chegada - Divulgação/Supermarket

Atendimento no feirão de empregos será por ordem de chegadaDivulgação/Supermarket

Publicado 02/07/2026 06:00





As vagas são voltadas para pessoas com escolaridade a partir do Ensino Fundamental. Entre as funções estão: operador de supermercado; açougueiro, auxiliar de serviços gerais (ASG), auxiliar de perecíveis, balconista, repositor, confeiteiro, padeiro, cozinheiro, fiscal de prevenção de perdas, locutor, motorista, entre outras.



Os interessados serão atendidos por ordem de chegada, mediante apresentação de senha, que será distribuída a partir das 7h30.



O cadastro dos candidatos no Trabalhe Conosco do site da Rede Supermarket será obrigatório. Currículos impressos poderão ser entregues no momento da entrevista, mas não serão uma exigência. Os candidatos poderão adiantar o seu atendimento no dia já fazendo o cadastro por meio do A Rede Supermarket promoverá um feirão de empregos com 300 vagas voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para diversas funções, em todo o Estado do Rio. O time de recursos humanos receberá os candidatos na próxima terça-feira, 7, das 8h às 15h, no estacionamento da filial Coelho Neto, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 10.125. Serão distribuídas senhas para atendimento.As vagas são voltadas para pessoas com escolaridade a partir do Ensino Fundamental. Entre as funções estão: operador de supermercado; açougueiro, auxiliar de serviços gerais (ASG), auxiliar de perecíveis, balconista, repositor, confeiteiro, padeiro, cozinheiro, fiscal de prevenção de perdas, locutor, motorista, entre outras.Os interessados serão atendidos por ordem de chegada, mediante apresentação de senha, que será distribuída a partir das 7h30.O cadastro dos candidatos no Trabalhe Conosco do site da Rede Supermarket será obrigatório. Currículos impressos poderão ser entregues no momento da entrevista, mas não serão uma exigência. Os candidatos poderão adiantar o seu atendimento no dia já fazendo o cadastro por meio do link

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

