Na Cacau Show, as vagas são para diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderança - Divulgação Cacau Show

Na Cacau Show, as vagas são para diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderançaDivulgação Cacau Show

Publicado 02/07/2026 06:00





As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.



Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do A rede Cacau Show está com 13 vagas abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades estão disponíveis na plataforma de empregos Catho, e abrangem áreas como varejo, logística, indústria e administrativo, bem como diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderança.As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do site ou do aplicativo da Catho e cadastrar ou atualizar o currículo.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna