Na Cacau Show, as vagas são para diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderançaDivulgação Cacau Show

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Felipe Scofield
A rede Cacau Show está com 13 vagas abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades estão disponíveis na plataforma de empregos Catho, e abrangem áreas como varejo, logística, indústria e administrativo, bem como diferentes níveis de experiência, desde estágio até posições de liderança.

As posições incluem pacotes de benefícios com vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida, que varia conforme o cargo e região.

Para quem deseja fazer parte da empresa, é possível acessar todas as oportunidades disponíveis através do site ou do aplicativo da Catho e cadastrar ou atualizar o currículo.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna