Light está com inscrições abertas para a segunda edição de 2026 do seu Programa de EstágioDivulgação
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Interessados podem se candidatar até 24 de julho
Universidade abre inscrições para cursos de férias gratuitos
Aulas serão ministradas na modalidade on-line
Faetec abre 3,8 mil vagas em cursos profissionais gratuitos no Rio
Inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades da rede até 10 de julho
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Operadora de saúde abre mais de 110 vagas no Rio de Janeiro
Oportunidades contemplam diversas funções
Sebrae lança projeto para apoiar capacitação de pequenos negócios
Iniciativa reúne atendimentos, consultorias e outros serviços para incentivar a formalização de empreendimentos da classe C em Niterói
CIEE promove mutirão com quase 2 mil vagas em Niterói nesta quarta
Oportunidades são para estágio e jovem aprendiz
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