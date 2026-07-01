Light está com inscrições abertas para a segunda edição de 2026 do seu Programa de Estágio - Divulgação

Light está com inscrições abertas para a segunda edição de 2026 do seu Programa de EstágioDivulgação

Publicado 01/07/2026 12:09

A Light está com inscrições abertas para a segunda edição de 2026 do seu Programa de Estágio. Ao todo, a distribuidora de energia oferece 32 vagas para estudantes do ensino superior, sendo 31 oportunidades para atuação no Rio de Janeiro e uma para Engenharia Elétrica em Piraí, no Sul Fluminense. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma de recrutamento da empresa

Os interessados podem se candidatar até 24 de julho. Para participar da seleção, é necessário ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2027, disponibilidade para estagiar presencialmente seis horas por dia e conhecimentos em Pacote Office.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-alimentação e/ou vale-refeição, assistência médica e vale-transporte. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

O programa tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos, proporcionando aos universitários uma experiência prática em uma das principais distribuidoras de energia elétrica do país.

As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando, a partir do terceiro semestre, os cursos de Administração, Arquivologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Estatística, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia/Ciência da Computação, Engenharia de Software, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Sistemas da Informação.