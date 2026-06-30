Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusãoDivulgação
Cursos
- Barbeiro, depilação, designer de sobrancelhas e trancista: com início em 6 de julho, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, com o total de 50 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.
- Produção musical: às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, com o total de 20 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.
- Maquiagem e nail designer: às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h. As aulas ocorrerão de 7 a 30 de julho.
As formações têm duração de um mês, com aulas teóricas e práticas realizadas duas vezes por semana. Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusão.