Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusão - Divulgação

Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusãoDivulgação

Publicado 30/06/2026 15:18





Cursos



- Barbeiro, depilação, designer de sobrancelhas e trancista: com início em 6 de julho, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, com o total de 50 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.



- Produção musical: às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, com o total de 20 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.



- Maquiagem e nail designer: às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h. As aulas ocorrerão de 7 a 30 de julho.



As formações têm duração de um mês, com aulas teóricas e práticas realizadas duas vezes por semana. Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusão. A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) abriu 350 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na Casa da Juventude Centro, localizado na Rua Camerino, 28, Gamboa. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de julho pelo site https://pref.rio/servicos/cursos - Barbeiro, depilação, designer de sobrancelhas e trancista: com início em 6 de julho, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, com o total de 50 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.- Produção musical: às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, com o total de 20 vagas por turma. As aulas ocorrerão de 6 a 29 de julho.- Maquiagem e nail designer: às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h. As aulas ocorrerão de 7 a 30 de julho.As formações têm duração de um mês, com aulas teóricas e práticas realizadas duas vezes por semana. Os alunos que alcançarem pelo menos 75% de presença receberão certificado de conclusão.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna