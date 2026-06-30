Inscrições para curso de inglês estão abertas até dia 20 de julho - Divulgação / Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil

Inscrições para curso de inglês estão abertas até dia 20 de julhoDivulgação / Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil

Publicado 30/06/2026 12:16

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos, estão com inscrições abertas para o Access to American Innovation, um curso gratuito de inglês voltado ao desenvolvimento de competências para as áreas de tecnologia e empreendedorismo.

O programa oferece 155 vagas para pessoas de 18 a 35 anos, residentes no Brasil, com conhecimento no nível básico do idioma, interesse nesses setores e acesso a computador e internet.





As aulas serão realizadas de forma on-line, com carga horária total de 100 horas e início previsto para setembro de 2026. As inscrições podem ser feitas até 20 de julho pelo site oficial (



“O Access to American Innovation foi desenvolvido para ajudar jovens brasileiros a aplicar o inglês em situações reais de trabalho. A formação oferece um caminho gratuito e prático para quem já tem um nível básico inglês e quer ganhar repertório para usar o idioma em situações reais de trabalho, principalmente em temas ligados à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo”, afirma Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.



Como funciona A iniciativa busca desenvolver o uso do inglês em contextos profissionais, incluindo reuniões, comunicação por e-mail, otimização de perfil profissional e apresentações de projetos. Os participantes também terão acesso a conteúdo voltado para tecnologia e empreendedorismo, além de mentorias com profissionais de mercado e oportunidades de networking.As aulas serão realizadas de forma on-line, com carga horária total de 100 horas e início previsto para setembro de 2026. As inscrições podem ser feitas até 20 de julho pelo site oficial ( www.maisunidos.org/access-to-american-innovation/ ).“O Access to American Innovation foi desenvolvido para ajudar jovens brasileiros a aplicar o inglês em situações reais de trabalho. A formação oferece um caminho gratuito e prático para quem já tem um nível básico inglês e quer ganhar repertório para usar o idioma em situações reais de trabalho, principalmente em temas ligados à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo”, afirma Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

A formação será estruturada em três frentes:

- inglês aplicado ao mercado de trabalho, com foco em comunicação profissional, elaboração de e-mails, relatórios, perfil profissional e apresentações;

- trilha de especialização à escolha do participante: English for Technology, com temas como computação em nuvem, inteligência artificial e metodologias ágeis, ou English for Entrepreneurship, voltada a modelos de negócios, liderança, técnicas de pitching, venture capital e startups;

- mentorias com profissionais do mercado e oportunidades de networking com uma rede qualificada de contatos.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci