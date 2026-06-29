Oportunidades de contratação incluem diversas áreas e níveis de especialização - Roberto Moreyra / SMTE

Oportunidades de contratação incluem diversas áreas e níveis de especializaçãoRoberto Moreyra / SMTE

Publicado 29/06/2026 18:39

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 2.884 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) está com 1.049 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades contemplam trabalhadores com diferentes perfis, incluindo candidatos sem experiência profissional e pessoas com deficiência. Do total de vagas, 110 são destinadas a PCDs.



Entre as principais chances para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, estão 700 vagas para operador de teleatendimento, função que não exige experiência anterior. Também há oportunidades para operador de loja (mercearia), operador de caixa e operador de empilhadeira, com 10 vagas para cada cargo.



Para os profissionais com experiência, o banco de vagas da SMTE oferece 100 vagas para atendente de loja, além de 10 oportunidades para magarefe, 10 para ajudante de cozinha e 10 para copeira, entre outras funções.



As oportunidades para pessoas com deficiência também abrangem diversos segmentos. Nesta semana, estão abertas 50 vagas para atendente, 15 para operador de loja em supermercado, 14 para mecânico de refrigeração, 3 para oficial de manutenção e 2 para bombeiro hidráulico.

Os interessados podem se cadastrar presencialmente nas Centrais do Trabalhador ou durante as ações itinerantes do programa Trabalha Rio. Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, número do PIS e, se possível, currículo impresso.



Os trabalhadores podem consultar a relação completa das vagas no site

CIEE





No Rio de Janeiro, são 647 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (203), Arquitetura e Urbanismo (18), Biblioteca e Arquivologia (10), Biblioteconomia (4), Comunicação (12), Construção Civil (38), Contabilidade (35), Design (14), Direito (115), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Farmácia (7), Fisioterapia (3), Gastronomia (3), Informática (30), Marketing (14), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (52), Produção Mecânica (1), Psicologia (7), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (1), Segurança (9), Telecomunicações (1) e Veterinária (4).



Em Barra Mansa, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (6).



Em Campos, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são 26 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Fisioterapia (1), Informática (3), Marketing (1), Pedagogia (6) e Psicologia (1).



Em Niterói, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (3), Engenharia de Alimentos (1), Letras (2), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (1).



Em Nova Friburgo, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Iguaçu, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (2) e Transportes (1).



Em Duque de Caxias, são 7 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 59 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Pedagogia (51), Psicologia (1), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, são 4 vagas distribuídas na área de Administração (4).



Em Teresópolis, são 9 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (7).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 821 vagas.



No Rio de Janeiro, são 552 vagas distribuídas entre Aprendiz (268), Ensino Médio (226), Técnico em Administração (21), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (10), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (15) e Técnico em Segurança (2).



Em Barra Mansa, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (23) e Ensino Médio (11).



Em Resende, são 3 vagas distribuídas entre Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).



Em Campos, são 32 vagas distribuídas entre Aprendiz (7), Ensino Médio (21) e Técnico em Administração (4).



Em Macaé, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (53), Ensino Médio (14), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).



Em Niterói, são 64 vagas distribuídas entre Aprendiz (36), Ensino Médio (24) e Técnico em Construção Civil (4).



Em Nova Friburgo, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (7), Ensino Médio (3) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Duque de Caxias, são 7 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (2).



Em Petrópolis, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (10) e Ensino Médio (4).



Em Três Rios, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (3) e Técnico em Design (1).



Em Teresópolis, são 2 vagas destinadas a Aprendiz (2). A CIEE tem 1.614 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 793 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.No, são 647 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (203), Arquitetura e Urbanismo (18), Biblioteca e Arquivologia (10), Biblioteconomia (4), Comunicação (12), Construção Civil (38), Contabilidade (35), Design (14), Direito (115), Elétrica-Eletrônica (6), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (2), Esportes (2), Farmácia (7), Fisioterapia (3), Gastronomia (3), Informática (30), Marketing (14), Meio Ambiente (4), Nutrição (4), Odontologia (2), Pedagogia (52), Produção Mecânica (1), Psicologia (7), Recursos Humanos (3), Relações Institucionais (1), Secretariado (1), Segurança (9), Telecomunicações (1) e Veterinária (4).Em, são 16 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1) e Recursos Humanos (1).Em, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Construção Civil (1), Direito (1) e Pedagogia (6).Em, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (10), Informática (1), Marketing (1) e Pedagogia (1).Em, são 26 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Fisioterapia (1), Informática (3), Marketing (1), Pedagogia (6) e Psicologia (1).Em, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (3), Engenharia de Alimentos (1), Letras (2), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (1).Em, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).Em, são 13 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (2) e Transportes (1).Em, são 7 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).Em, são 59 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Pedagogia (51), Psicologia (1), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).Em, são 4 vagas distribuídas na área de Administração (4).Em, são 9 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1) e Pedagogia (7).Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 821 vagas.No, são 552 vagas distribuídas entre Aprendiz (268), Ensino Médio (226), Técnico em Administração (21), Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Elétrica-Eletrônica (10), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (15) e Técnico em Segurança (2).Em, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (23) e Ensino Médio (11).Em, são 3 vagas distribuídas entre Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (1).Em, são 32 vagas distribuídas entre Aprendiz (7), Ensino Médio (21) e Técnico em Administração (4).Em, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (53), Ensino Médio (14), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).Em, são 64 vagas distribuídas entre Aprendiz (36), Ensino Médio (24) e Técnico em Construção Civil (4).Em, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (7), Ensino Médio (3) e Técnico em Saúde (1).Em, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).Em, são 7 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (2).Em, são 14 vagas distribuídas entre Aprendiz (10) e Ensino Médio (4).Em, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (3) e Técnico em Design (1).Em, são 2 vagas destinadas a Aprendiz (2).

Mudes

A Fundação Mudes oferece 181 oportunidades de emprego nesta semana. Destas, 118 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (11) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 16 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 7 no total e também 29 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 37 vagas. Sendo técnico em administração (10) e técnico em eletrônica (4). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (14) e superior (3).

Para se candidatar, basta acessar o site

Ternium





A empresa oferece salário compatível com o mercado e pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, refeição na empresa, entre outros.



Todas as oportunidades também são destinadas para profissionais com deficiência (PcD), e as inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (30) pelo A Ternium está com 40 vagas abertas para as áreas de manutenção e operação em sua planta industrial, em Santa Cruz. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e curso profissionalizante ou técnico nas áreas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Solda e áreas correlatas.A empresa oferece salário compatível com o mercado e pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, refeição na empresa, entre outros.Todas as oportunidades também são destinadas para profissionais com deficiência (PcD), e as inscrições devem ser feitas até esta terça-feira (30) pelo site

* Matéria do estagiário Felipe Scofield e supervisão de Marlucio Luna