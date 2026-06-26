A nova Escola Móvel de Tecnologia do Senac RJ ofecere 140 vagas gratuitas de qualificação digital, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), para a região da Costa Verde. As inscrições serão realizadas na próxima quinta-feira, 2 de julho, das 10h às 17h, no estacionamento do Centro de Estudos Ambientais (CEA), localizado na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, na Praia da Chácara, em Angra dos Reis. As aulas têm o início previsto para o dia 7.
Cursos
Aprendendo a Criar Games
- Início em 8 de julho, às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h (20 vagas de PSG).
Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade
- Início em 8 de julho, às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h (20 vagas de PSG).
Informática Fundamental com IA
- Início em 5 de agosto, às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h (20 vagas de PSG).
Excel com IA
- Início em 5 de agosto, às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h (20 vagas de PSG).
Fotografia e Filmagem com Drone
- Início em 20 de agosto, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.
Fotografia e Filmagem com Drone
- Início em 21 de agosto, às quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h.
Inteligência Artificial: Muito Além do Prompt
- Início em 24 de agosto, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h (20 vagas de PSG).
- Design para Redes Sociais
- Início em 3 de setembro, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h (20 vagas de PSG).
Aprenda a Desenhar
- Início em 23 de setembro, realizados às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h (20 vagas de PSG).
* Estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.