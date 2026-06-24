Candidatos às vagas da Mobi-Rio devem ter certificado do curso de transporte de passageiros e CNH - Divulgação/MOBI-RIo

Candidatos às vagas da Mobi-Rio devem ter certificado do curso de transporte de passageiros e CNHDivulgação/MOBI-RIo

Publicado 24/06/2026 06:00

A Mobi-Rio, empresa pública municipal que administra o Sistema BRT, realiza processo seletivo simplificado para o preenchimento de 70 vagas de motorista de articulado, sendo quatro para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 4.104,18. Além disso, os contratados vão receber vale-alimentação de R$ 660 e terão direito a plano odontológico, entre outros benefícios. Entre os documentos solicitados estão certificado do curso de transporte de passageiros e Carteira Nacional de Habilitação.