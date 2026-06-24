Candidatos às vagas da Mobi-Rio devem ter certificado do curso de transporte de passageiros e CNHDivulgação/MOBI-RIo
Mobi-Rio abre inscrições para 70 vagas para motorista de articulado
Empresa oferece salário de R$ 4.104
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Fabricante de automóveis vai investir R$ 3 bilhões em Porto Real até 2030
Serão instaladas oito novas empresas no polo industrial e projeto resultará na abertura de 100 novas vagas de emprego
Empresa do setor de saneamento abre vagas em diferentes áreas no Rio de Janeiro
Oportunidades incluem cargos operacionais, administrativos e técnico-analíticos
Programa oferece 500 bolsas no ensino superior a integrantes de escolas de samba
Iniciativa contempla componentes de agremiações do Grupo Especial
Concessionária de água abre vagas de emprego exclusivas para PcDs
Oportunidades são destinadas a candidatos com todos os níveis de ensino
Rio começa a semana com quase 5 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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