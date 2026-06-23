Rio+Saneamento é responsável pelos serviços de saneamento em 18 cidades do estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Rio+Saneamento é responsável pelos serviços de saneamento em 18 cidades do estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 23/06/2026 09:37

A Rio+Saneamento está com vinte vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) abertas em municípios do estado do Rio de Janeiro. As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio técnico e superior e reforçam o compromisso da concessionária com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes municípios atendidos pela concessionária: 13 no Rio de Janeiro, duas em Vassouras e uma em cada uma das cidades de Bom Jardim, São Fidélis, Rio das Ostras, Carmo e Paracambi. As vagas contemplam cargos como analista comercial, analista de projetos, técnico em segurança do trabalho, assistente administrativo e ajudante geral.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar o site vagas.com.br/riomaissaneamento . Na página, também é possível consultar os detalhes de cada oportunidade e os respectivos locais de trabalho.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, PPR (Programa de Participação nos Resultados) e Gympass.

A Rio+Saneamento é responsável pelos serviços de saneamento em 18 cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste da capital, onde é responsável pela distribuição de água.

Vagas



No Rio de Janeiro, há cinco vagas para Pessoa Ajudante Geral, duas vagas para Pessoa Auxiliar Administrativa, duas vagas para Pessoa Analista Comercial I, uma vaga para Pessoa Analista de Projetos II, uma vaga para Pessoa Programadora de Serviços, uma vaga para Pessoa Assistente Administrativo e uma vaga para Pessoa Analista de Suporte Operações.

Em Vassouras, há duas vagas para Pessoa Ajudante Geral. Em Bom Jardim há uma vaga para Pessoa Técnica de Operações II; em Paracambi há uma vaga para Pessoa Programadora de Serviços I; em Rio das Ostras há uma vaga para Pessoa Técnica de Segurança do Trabalho II; em São Fidélis há uma vaga para Pessoa Ajudante Geral; e em Carmo há uma vaga para Pessoa Ajudante Geral.