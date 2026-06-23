Programa oferece 42 bolsas com 100% de desconto na mensalidade - Carlos Elias / Arquivo /Agência O Dia

Programa oferece 42 bolsas com 100% de desconto na mensalidadeCarlos Elias / Arquivo /Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 09:52

Um programa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) em parceria com a Universidade de Vassouras (Univassouras) vai oferecer bolsas de estudo para cursos no ensino superior a quinhentos integrantes de agremiações do Grupo Especial. As inscrições podem ser feitas até 17 de julho e as aulas terão início em 20 de julho.





Do total de bolsas, 42 serão prioritariamente integrais, com 100% de desconto nas mensalidades. O restante será de bolsas parciais, com pagamentos pela metade do preço.



Os descontos nas mensalidades serão oferecidos para quem atua nos bastidores das quadras e barracões, como componentes, ritmistas, passistas, mestres-salas e porta-bandeiras e até baluartes de cada Velha Guarda. Fazem parte do programa: União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Viradouro, Grande Rio, Mangueira e Imperatriz. A análise do perfil dos inscritos será conduzida inicialmente pela Liesa.



Projeto é fruto de parceria da Liesa com a Univassouras Divulgação / Liesa As oportunidades contemplam cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Logística; Marketing e de gestão Financeira; Pública; Recursos Humanos; Produção Industrial, Negócios Imobiliários; Saúde Pública e do Agronegócio. As aulas serão ministradas pela Univassouras na modalidade de ensino a distância (EAD).Do total de bolsas, 42 serão prioritariamente integrais, com 100% de desconto nas mensalidades. O restante será de bolsas parciais, com pagamentos pela metade do preço.Os descontos nas mensalidades serão oferecidos para quem atua nos bastidores das quadras e barracões, como componentes, ritmistas, passistas, mestres-salas e porta-bandeiras e até baluartes de cada Velha Guarda. Fazem parte do programa: União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Portela, Viradouro, Grande Rio, Mangueira e Imperatriz. A análise do perfil dos inscritos será conduzida inicialmente pela Liesa.

“O Carnaval é uma potência cultural, econômica e social construída diariamente por milhares de pessoas. Investir na educação desses profissionais é olhar para o futuro e reconhecer que as escolas de samba também são territórios de formação, inclusão e transformação”, afirma Gabriel David, presidente da liga.

“Queremos contribuir para que os sambistas tenham cada vez mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional. A Avenida já transforma vidas todos os anos. A Educação amplia o potencial da festa para seguir revolucionando trajetórias e carreiras”, completa.





Os interessados devem iniciar o atendimento por meio do e-mail

A validação realizada pela Liesa não garante a concessão da bolsa de estudo. Os critérios de distribuição e a decisão final sobre os benefícios vão ficar a cargo da Fundação Severino Sombra (FUSVE), mantenedora da Universidade de Vassouras.Os interessados devem iniciar o atendimento por meio do e-mail educa@liesa.org.br ou pelo telefone (21) 3032-0098. Também haverá atendimento presencial na sede da Liesa, localizada na Rua da Alfândega, nº 25, no Centro do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.