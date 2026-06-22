Oportunidades incluem vagas de emprego, oportunidades para PCD e bolsas de estudo Divulgação/Arte Salva Vidas
Entre as oportunidades voltadas para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou retornar à atividade profissional, destacam-se 100 vagas para auxiliar de carga e descarga de caminhão, 100 para auxiliar de açougue, 100 para auxiliar de limpeza, 100 para repositor no setor de mercearia e outras 100 para atendente de peixaria. Todas essas funções não exigem experiência anterior.
Os profissionais que já possuem experiência no mercado também encontram boas oportunidades nesta semana. Estão disponíveis 15 vagas para atendente de setor de frios, 15 para fiscal de prevenção de perdas e outras 15 para operador de loja.
No Médio Paraíba, há 54 oportunidades, com remuneração predominante de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, perfumista, subgerente de loja e vendedor interno.
Já na Região Serrana, as 134 vagas captadas estão concentradas no município de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como agente de recrutamento e seleção, analista de estoque, auxiliar técnico eletrônico, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, promotor de vendas, repositor em supermercados e vendedor interno. Para o cargo de gerente de recursos humanos, a remuneração prevista é de quatro salários mínimos e, para soldador, entre dois e três salários mínimos.
No Rio de Janeiro, são 515 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (171), Arquitetura e Urbanismo (16), Biblioteconomia e Arquivologia (11), Comércio Exterior (1), Comunicação (13), Construção Civil (39), Contabilidade (22), Design (14), Direito (93), Elétrica-Eletrônica (5), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (5), Farmácia (6), Fisioterapia (2), Informática (26), Marketing (11), Meio Ambiente (4), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (46), Produção Mecânica (1), Psicologia (6), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (2), Segurança (8) e Veterinária (5).
Em Barra Mansa, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (1) e Recursos Humanos (1).
Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Direito (1) e Pedagogia (7).
Em Campos, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Design (1), Informática (3), Marketing (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Financeiro (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (6) e Psicologia (2).
Em Niterói, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (16), Contabilidade (2), Gastronomia (2), Letras (2), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (2).
Em Nova Friburgo, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).
Em Nova Iguaçu, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (2).
Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (1).
Em Petrópolis, são 64 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Pedagogia (53), Psicologia (2), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).
Em Três Rios, há 1 vaga na área de Administração.
Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Informática (2) e Pedagogia (11).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 770 vagas.
No Rio de Janeiro, são 517 vagas distribuídas entre Aprendiz (244), Ensino Médio (227), Técnico em Administração (7), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (11), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (15) e Técnico em Segurança (2).
Em Barra Mansa, são 36 vagas distribuídas entre Aprendiz (18), Ensino Médio (14), Técnico em Administração (2) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (2).
Em Resende, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).
Em Campos, são 23 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (16) e Técnico em Administração (3).
Em Macaé, são 61 vagas distribuídas entre Aprendiz (47), Ensino Médio (11), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).
Em Niterói, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (40), Ensino Médio (28) e Técnico em Construção Civil (4).
Em Nova Friburgo, são 10 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (5) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, são 22 vagas distribuídas entre Aprendiz (19), Ensino Médio (2) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).
Em Duque de Caxias, são 7 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (3).
Em Petrópolis, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (4).
Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre Ensino Médio (2) e Técnico em Design (1).
Em Teresópolis, são 2 vagas destinadas a Aprendiz (2).
As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos Operadores de Cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizados na produção dos cardápios oferecidos pela rede.
Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo.
A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, além de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.
A rede busca profissionais comprometidos, que gostem de trabalhar em equipe e desejem fazer parte de uma das maiores empresas supermercadistas do estado.
Os salários variam de R$ 2.743,29 a R$ 3.420,16. Além disso, os contratados vão receber vale-alimentação de R$ 660 e terão direito a plano odontológico e auxílio-transporte. As inscrições para o edital 014/2026 podem ser feitas a partir desta terça-feira, 16 de junho, pelo site da MOBI-Rio, e vão até a próxima segunda-feira, 22/06.
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