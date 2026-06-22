Oportunidades incluem vagas de emprego, oportunidades para PCD e bolsas de estudo - Divulgação/Arte Salva Vidas

Oportunidades incluem vagas de emprego, oportunidades para PCD e bolsas de estudo Divulgação/Arte Salva Vidas

Publicado 22/06/2026 18:31

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.881 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) está com 1.597 vagas de emprego abertas nesta semana para trabalhadores de diferentes perfis profissionais. As oportunidades estão distribuídas em diversos bairros da cidade. Do total de vagas, 230 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).



Entre as oportunidades voltadas para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou retornar à atividade profissional, destacam-se 100 vagas para auxiliar de carga e descarga de caminhão, 100 para auxiliar de açougue, 100 para auxiliar de limpeza, 100 para repositor no setor de mercearia e outras 100 para atendente de peixaria. Todas essas funções não exigem experiência anterior.



Os profissionais que já possuem experiência no mercado também encontram boas oportunidades nesta semana. Estão disponíveis 15 vagas para atendente de setor de frios, 15 para fiscal de prevenção de perdas e outras 15 para operador de loja.

Para as pessoas com deficiência, há oportunidades em diferentes segmentos. Quem está em busca do primeiro emprego pode concorrer a 50 vagas para atendente. Também estão abertas 15 vagas para operador de loja, 05 para auxiliar de escritório, 05 para auxiliar de estoque e 01 para educador infantil. Nenhuma dessas oportunidades exige experiência profissional anterior.

Os interessados podem se cadastrar presencialmente nas Centrais do Trabalhador ou durante as ações itinerantes do programa Trabalha Rio. Para o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, número do PIS e, se possível, currículo impresso.

Os trabalhadores podem consultar a relação completa das vagas no site

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda divulga esta semana 925 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, a remuneração varia de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, na Barra da Tijuca. Também há oportunidades com salários de até dois mínimos para funções como motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing receptivo, operador de telemarketing ativo e receptivo, ajudante de carga e descarga, açougueiro, babá, atendente de farmácia, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de motor a diesel e operador de vendas. Para pessoas com deficiência (PcD), foram captadas 137 vagas para funções como operador de caixa, fiscal de loja, estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, repositor, atendente de lojas e atendente de padaria.



No Médio Paraíba, há 54 oportunidades, com remuneração predominante de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, perfumista, subgerente de loja e vendedor interno.



Já na Região Serrana, as 134 vagas captadas estão concentradas no município de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como agente de recrutamento e seleção, analista de estoque, auxiliar técnico eletrônico, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, promotor de vendas, repositor em supermercados e vendedor interno. Para o cargo de gerente de recursos humanos, a remuneração prevista é de quatro salários mínimos e, para soldador, entre dois e três salários mínimos.

CIEE

A CIEE está com 1.482 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 712 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.



No Rio de Janeiro, são 515 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (171), Arquitetura e Urbanismo (16), Biblioteconomia e Arquivologia (11), Comércio Exterior (1), Comunicação (13), Construção Civil (39), Contabilidade (22), Design (14), Direito (93), Elétrica-Eletrônica (5), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Alimentos (1), Engenharia de Produção (5), Farmácia (6), Fisioterapia (2), Informática (26), Marketing (11), Meio Ambiente (4), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (46), Produção Mecânica (1), Psicologia (6), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (2), Segurança (8) e Veterinária (5).



Em Barra Mansa, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (1), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (1) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (3), Direito (1) e Pedagogia (7).



Em Campos, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (9), Design (1), Informática (3), Marketing (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são 22 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Financeiro (1), Informática (1), Marketing (1), Pedagogia (6) e Psicologia (2).



Em Niterói, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (16), Contabilidade (2), Gastronomia (2), Letras (2), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (2).



Em Nova Friburgo, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Iguaçu, são 10 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (2).



Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 64 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Pedagogia (53), Psicologia (2), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, há 1 vaga na área de Administração.



Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Informática (2) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 770 vagas.



No Rio de Janeiro, são 517 vagas distribuídas entre Aprendiz (244), Ensino Médio (227), Técnico em Administração (7), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (11), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (1), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (15) e Técnico em Segurança (2).



Em Barra Mansa, são 36 vagas distribuídas entre Aprendiz (18), Ensino Médio (14), Técnico em Administração (2) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (2).



Em Resende, são 6 vagas distribuídas entre Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).



Em Campos, são 23 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (16) e Técnico em Administração (3).



Em Macaé, são 61 vagas distribuídas entre Aprendiz (47), Ensino Médio (11), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).



Em Niterói, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (40), Ensino Médio (28) e Técnico em Construção Civil (4).



Em Nova Friburgo, são 10 vagas distribuídas entre Aprendiz (4), Ensino Médio (5) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 22 vagas distribuídas entre Aprendiz (19), Ensino Médio (2) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Duque de Caxias, são 7 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (2) e Técnico em Administração (3).



Em Petrópolis, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (4).



Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre Ensino Médio (2) e Técnico em Design (1).



Em Teresópolis, são 2 vagas destinadas a Aprendiz (2).

Arte Salva Vidas



A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas promove a 4ª edição do seu Feirão de Empregos, a primeira de 2026, reunindo mais de 700 vagas de trabalho em um único dia, além de bolsas de estudo para a população. O evento acontece na Rua General Sampaio, 74, Galpão, Caju, Zona Portuária do Rio, nesta terça-feira (23), das 9h às 15h.

A iniciativa reúne empresas, consultorias de recrutamento, instituições de ensino e organizações do terceiro setor, ampliando as oportunidades para quem busca uma vaga de emprego, estágio ou qualificação profissional.

Além das vagas de emprego, a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) irá oferecer 200 bolsas de estudo de 100%, ampliando o acesso à formação profissional para quem participa do feirão.

É necessário levar documento com foto e o currículo impresso

Mundial

O Supermercados Mundial está com 100 vagas abertas para atuação em unidades da rede no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para os cargos de Operador de Perecíveis e Operador de Cozinha.



As funções fazem parte da operação diária das lojas e incluem atividades como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos Operadores de Cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizados na produção dos cardápios oferecidos pela rede.



Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo.



A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, além de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.



A rede busca profissionais comprometidos, que gostem de trabalhar em equipe e desejem fazer parte de uma das maiores empresas supermercadistas do estado.

Para se candidatar, mande o currículo informando o nome da vaga no assunto, para: curriculorh@supermercadosmundial.com.br

Mobi-Rio