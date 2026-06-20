Processo seletivo da FIA-RJ oferece 91 vagas para início imediataReprodução
Último dia para se inscrever no processo seletivo da FIA-RJ
Contratados atuarão no programa SOS Crianças Desaparecidas
Último dia para se inscrever no processo seletivo da FIA-RJ
Contratados atuarão no programa SOS Crianças Desaparecidas
Portal Mais Professores abre vagas para novas pós-graduações
Plataforma disponibiliza informações sobre cursos de mestrado, doutorado e especializações ofertados pelo MEC
Projeto oferece curso gratuito de tecnologia para refugiados e migrantes no Rio
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Inscrições devem ser feitas entre terça e sexta-feira
Rede de restaurantes abre 160 vagas para nova unidade em Nova Iguaçu
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Oportunidades contemplam cargos de níveis médio e técnico, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência
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