Processo seletivo da FIA-RJ oferece 91 vagas para início imediataReprodução

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Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais e formação de cadastro de reserva para atuação no projeto SOS Crianças Desaparecidas/História Viva. As inscrições podem ser realizadas até as 14h deste sábado, 20, exclusivamente pela internet.
Realizado em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o processo seletivo busca ampliar a capacidade de atuação do SOS Crianças Desaparecidas, referência estadual no apoio às famílias e na busca por crianças e adolescentes desaparecidos. Os profissionais selecionados integrarão as equipes técnicas da FIA-RJ, contribuindo para o desenvolvimento das ações do programa em diferentes regiões do estado.
Ao todo, estão sendo oferecidas 91 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Agente Social, Arquivista, Assistente Administrativo, Assistente Social, Assessor de Recursos Humanos, Auxiliar Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Consultor Sênior, Mediador PCD e Psicólogo.
O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas pelo site www.rj.gov.br/fia.