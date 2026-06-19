Uma das funções disponíveis é a de operadora de empilhadeiraInstagram/Reprodução

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O Dia
A ODD e a Limppano, companhia brasileira do setor de limpeza e cuidados com o lar, lançaram o programa Elas Operam, voltado à ampliação da presença feminina nas áreas industriais da empresa. A iniciativa prevê a abertura de mais de 90 vagas somente este ano, na primeira fase do projeto. Ações de capacitação para mulheres interessadas em atuar em funções operacionais e técnicas e incentivo ao desenvolvimento das colaboradoras que já integram o quadro da empresa também estão previstos no escopo do projeto.
As oportunidades contemplam cargos de níveis médio e técnico, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Entre as funções estão: auxiliar de produção, conferente, eletricista, eletrotécnica, manipuladora, técnica em mecânica e operadora de empilhadeira, entre outras.
As colaboradoras terão acesso a benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, refeição no local, vale-alimentação, Wellhub (plataforma de bem-estar corporativo), convênios com farmácias e parcerias com instituições de ensino.
As inscrições estão abertas até o dia 30. Para saber mais sobre o programa e as oportunidades, clique aqui.