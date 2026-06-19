Uma das funções disponíveis é a de operadora de empilhadeiraInstagram/Reprodução
Programa busca ampliar a presença feminina na indústria
Oportunidades contemplam cargos de níveis médio e técnico, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência
Projeto oferece curso gratuito de tecnologia para refugiados e migrantes no Rio
Iniciativa 'Acelera Toti' abre 40 vagas de capacitação profissional; inscrições começam neste sábado
Sesc RJ abre 40 vagas para curso gratuito de atendente de lanchonete
Inscrições devem ser feitas entre terça e sexta-feira
Rede de restaurantes abre 160 vagas para nova unidade em Nova Iguaçu
Processo seletivo acontece na próxima segunda-feira (22) e selecionará profissionais para sete funções diferentes
Programa busca ampliar a presença feminina na indústria
Oportunidades contemplam cargos de níveis médio e técnico, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência
Polo Educacional Sesc abre novas turmas de Ensino Médio a distância com qualificação profissional
São 80 vagas gratuitas com habilitação em Assistente de Marketing e Vendas
Com mais de 700 vagas, feirão de empregos chega à Zona Portuária
Evento gratuito reúne diversas oportunidades de trabalho e bolsas de estudo
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