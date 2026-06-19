Para se inscrever, é necessário apresentar o CPF - Divulgação

Para se inscrever, é necessário apresentar o CPF Divulgação

Publicado 19/06/2026 16:15

Rio – O Sesc RJ abriu 40 vagas gratuitas no curso de Técnicas de Serviços de Alimentação em Lanchonetes para frequentadores do Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil. As inscrições ocorrem de terça, 23, a sexta-feira, 26, presencialmente no local, sendo necessária a apresentação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Com carga horária de 18 horas, as aulas serão realizadas de 7 a 16 de julho (às terças, quartas e quintas-feiras), no prédio anexo ao estabelecimento. Serão oferecidas duas turmas de 20 alunos nos seguintes turnos:



- manhã: 9h às 12h;



- tarde: 13h às 16h



O conteúdo do curso abrange práticas de atendimento, comunicação com o cliente, manipulação de alimentos, postura profissional e noções de hospitalidade.





