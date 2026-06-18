As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderançaDivulgação
As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderança. Entre as posições disponíveis estão:
- Ajudante de Cozinha (Tijuca, Botafogo e Recreio);
- Cuidador de Idosos;
- Técnico de Enfermagem;
- Estagiário e Jovem Aprendiz (14 a 24 anos);
- Rede de Hotel: 150 vagas para diversos setores;
- Ajudante de Caminhão;
- Motorista;
- Operador de Empilhadeira;
- Vendedor Externo;
- Porteiro;
- Assistente Administrativo;
- Agente de Portaria;
- Atendente de Cafeteria;
- Atendente de Loja;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
- Fiscal de Loja;
- Assistente de Planejamento Administrativo;
- Analista de Planejamento Administrativo;
- Técnico em Eletrotécnica – Ensaios e Testes Elétricos;
- Técnico em Eletrotécnica – Ensaios e Manutenção;
- Técnico Eletrotécnico;
- Engenheiro de Projetos – Gestão de Contratos;
- Planejador Técnico de Manutenção Elétrica;
- Analista Fiscal;
- Analista de Regulação (Geradores);
- Ajudante de Pintura;
- Eletricista;
- Bombeiro Hidráulico;
- Ajudante de Abastecimento;
- Ceramista;
- Ajudante de Pedreiro;
- Técnico de Segurança do Trabalho.
- Bombeiro Civil;
- Auxiliar de Serviços Gerais;
- Auxiliar Administrativo;
- Auxiliar de Farmácia;
- Auxiliar de Saúde Bucal;
- Auxiliar de Almoxarifado;
- Agente de Portaria;
- Técnico de Enfermagem;
- Técnico em Farmácia;
- Técnico de Saúde Bucal;
- Maqueiro;
- Enfermeiro;
- Nutricionista;
- Assistente Social;
- Fisioterapeuta;
- Oficineiro;
- Agente Redutor de Danos;
- Assistente Administrativo.
Além das vagas de emprego, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) oferecerá 200 bolsas de estudo de 100%.