As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderança - Divulgação

As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderançaDivulgação

Publicado 18/06/2026 18:21

Rio - A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas promove a 4ª edição do seu Feirão de Empregos, reunindo mais de 700 vagas de trabalho, além de bolsas de estudo para a população. O evento acontece na sede da instituição, no Caju, Zona Portuária, na próxima terça-feira (23), das 9h às 15h. A entrada entrada é gratuita. Para concorrer às vagas, é preciso levar documentos pessoais e uma cópia do currículo impresso.

Sobre as vagas



As oportunidades abrangem perfis variados, do primeiro emprego a cargos técnicos e de liderança. Entre as posições disponíveis estão:

- Padeiro e Auxiliar de Padaria (Zona Sul, exclusivo para moradores próximos);

- Ajudante de Cozinha (Tijuca, Botafogo e Recreio);

- Cuidador de Idosos;

- Técnico de Enfermagem;

- Estagiário e Jovem Aprendiz (14 a 24 anos);

- Rede de Hotel: 150 vagas para diversos setores;

- Ajudante de Caminhão;

- Motorista;

- Operador de Empilhadeira;

- Vendedor Externo;

- Porteiro;

- Assistente Administrativo;

- Agente de Portaria;

- Atendente de Cafeteria;

- Atendente de Loja;

- Auxiliar de Serviços Gerais;

- Fiscal de Loja;

- Assistente de Planejamento Administrativo;

- Analista de Planejamento Administrativo;

- Técnico em Eletrotécnica – Ensaios e Testes Elétricos;

- Técnico em Eletrotécnica – Ensaios e Manutenção;

- Técnico Eletrotécnico;

- Engenheiro de Projetos – Gestão de Contratos;

- Planejador Técnico de Manutenção Elétrica;

- Analista Fiscal;

- Analista de Regulação (Geradores);

- Ajudante de Pintura;

- Eletricista;

- Bombeiro Hidráulico;

- Ajudante de Abastecimento;

- Ceramista;

- Ajudante de Pedreiro;

- Técnico de Segurança do Trabalho.

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD)

- Vigilante;

- Bombeiro Civil;

- Auxiliar de Serviços Gerais;

- Auxiliar Administrativo;

- Auxiliar de Farmácia;

- Auxiliar de Saúde Bucal;

- Auxiliar de Almoxarifado;

- Agente de Portaria;

- Técnico de Enfermagem;

- Técnico em Farmácia;

- Técnico de Saúde Bucal;

- Maqueiro;

- Enfermeiro;

- Nutricionista;

- Assistente Social;

- Fisioterapeuta;

- Oficineiro;

- Agente Redutor de Danos;

- Assistente Administrativo.

Bolsas de estudo



Além das vagas de emprego, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) oferecerá 200 bolsas de estudo de 100%.



