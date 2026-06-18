Vagas afirmativas são exclusivas para mulheres pretas - Reprodução

Vagas afirmativas são exclusivas para mulheres pretasReprodução

Publicado 18/06/2026 06:00

A Brava Energia, companhia independentes do setor de óleo e gás do país, está com inscrições abertas para o seu segundo programa Jovem Aprendiz, com vagas voltadas exclusivamente para mulheres que se autodeclaram pretas. Ao todo, são 15 vagas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Norte — distribuídas entre as áreas de suprimentos, jurídico, financeiro, operações, TI, administrativo e pessoas. Não há necessidade de experiência prévia.



O processo seletivo será on-line e contemplará fases com dinâmicas em grupo, entrevista com RH e entrevista com o gestor. A remuneração é compatível com o mercado. Quem for contratada terá benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação, desconto em academia, seguro de vida e auxílio transporte.