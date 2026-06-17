Rio - A unidade de Bonsucesso do Senac RJ abriu 41 vagas gratuitas para cursos nas áreas de saúde, beleza e bem-estar, com aulas previstas para começar na próxima segunda-feira (22). Interessados podem obter informações diretamente na unidade que se localiza na Rua Dona Isabel, 700, no site, pelo telefone (21) 2018-5867 ou através do WhatsApp (21) 99613-9519. Para saber mais sobre as vagas do Programa Senac de Gratuidade (PSG), o candidato pode acessar o link.
Cursos
- Técnico em Podologia (4 vagas PSG);
- Auriculoterapia (2 vagas PSG);
- Cuidador de Idoso (10 vagas PSG);
- Socorrista em atendimento pré-hospitalar;
- Assistência de Enfermagem Oncológica;
- Técnico em Enfermagem (5 vagas PSG);
- Aromaterapia;
- Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho;
- Técnico em Segurança do Trabalho (5 vagas PSG);
- Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica (5 vagas PSG);