Vagas de estágio, CLT, técnico e jovem aprendiz são para todas as regiões do Rio de Janeiro Divulgação
O destaque da semana é para os jovens e trabalhadores que desejam conquistar o primeiro emprego. Sozinho, o cargo de operador de teleatendimento concentra 800 vagas e não exige experiência anterior. Há ainda oportunidades para operador de produção, com 60 vagas abertas, além de postos para auxiliar de serviços gerais e outras funções de entrada no mercado de trabalho.
As oportunidades também alcançam profissionais mais experientes. Entre as funções com maior oferta estão as de empregada doméstica, com 29 vagas, além de cozinheira e babá, com 11 oportunidades cada. O mercado busca ainda cozinheiros, auxiliares de açougue, operadores de supermercados, padeiros e fiscais de prevenção de perdas.
Para as pessoas com deficiência, as oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação. Sem exigência de experiência, estão abertas 50 vagas para atendente e outras 20 para auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador e cumim. Já os candidatos que possuem experiência profissional encontram vagas para mecânico de refrigeração, eletricista de manutenção, auxiliar de informática, pedagoga e laboratorialista.
Na Serra, as 191 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como auxiliar operacional de logística, expedidor de mercadorias, soldador, supervisor de almoxarifado e vendedor interno. Há também vagas para gerente de Recursos Humanos, com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484).
Já no Médio Paraíba, foram captadas 57 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Porto Real. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como auxiliar de linha de produção, assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, motorista de caminhão, supervisor administrativo e vendedor de comércio de mercadorias. No Centro-Sul Fluminense, o município de Três Rios tem uma posição de gerente de loja, que exige o Ensino Médio completo e oferece remuneração de um salário mínimo.
No Rio de Janeiro, são 530 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (144), Alimentos (1), Arquitetura e Urbanismo (15), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (10), Construção Civil (34), Contabilidade (33), Design (19), Direito (100), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (4), Esportes (2), Farmácia (5), Fisioterapia (2), Gastronomia (4), Informática (25), Marketing (11), Meio Ambiente (3), Odontologia (2), Pedagogia (33), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (2), Segurança (10) e Veterinária (1).
Em Barra Mansa, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (15), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (3), Marketing (4), Pedagogia (6) e Recursos Humanos (1).
Em Resende, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Construção Civil (3) e Pedagogia (9).
Em Campos, são 30 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Contabilidade (1), Design (1), Direito (2), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (12).
Em Macaé, são 35 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (2), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (2), Pedagogia (8) e Psicologia (2).
Em Niterói, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (16), Alimentos (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Design (2), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Letras (3), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (5).
Em Nova Friburgo, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).
Em Nova Iguaçu, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).
Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).
Em Petrópolis, são 61 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Comunicação (1), Pedagogia (54), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).
Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2).
Em Teresópolis, são 14 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 683 vagas.
No Rio de Janeiro, são 407 vagas distribuídas entre Aprendiz (216), Ensino Médio (150), Técnico em Administração (14), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (13) e Técnico em Segurança (1).
Em Barra Mansa, são 29 vagas distribuídas entre Aprendiz (9), Ensino Médio (15), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).
Em Resende, são 8 vagas distribuídas entre Aprendiz (5), Ensino Médio (2) e Técnico em Mecânica (1).
Em Campos, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (20) e Técnico em Administração (3).
Em Macaé, são 51 vagas distribuídas entre Aprendiz (38), Ensino Médio (10), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).
Em Niterói, são 86 vagas distribuídas entre Aprendiz (51), Ensino Médio (30), Técnico em Construção Civil (4) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).
Em Nova Friburgo, são 10 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (7) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (24), Ensino Médio (9) e Técnico em Administração (1).
Em Duque de Caxias, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (1) e Técnico em Administração (1).
Em Petrópolis, são 6 vagas distribuídas entre Ensino Médio (6).
Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre Ensino Médio (1) e Técnico em Design (1).
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 33 vagas. Sendo técnico em administração (9) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 11 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (4).
As vagas disponíveis incluem posições para manicure (7), nail designer (4), recepcionista (3), assistente (2), assistente de serviços gerais (2), profissional de corte (1) e podólogo (1).
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