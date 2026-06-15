Vagas de estágio, CLT, técnico e jovem aprendiz são para todas as regiões do Rio de Janeiro - Divulgação

Vagas de estágio, CLT, técnico e jovem aprendiz são para todas as regiões do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 15/06/2026 17:53

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 4.152 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

Quem está procurando uma oportunidade para começar ou retomar a vida profissional encontra nesta semana 1.306 vagas de emprego disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). As oportunidades estão distribuídas por diferentes bairros da cidade e contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência. Do total de vagas, 251 são reservadas para pessoas com deficiência.



O destaque da semana é para os jovens e trabalhadores que desejam conquistar o primeiro emprego. Sozinho, o cargo de operador de teleatendimento concentra 800 vagas e não exige experiência anterior. Há ainda oportunidades para operador de produção, com 60 vagas abertas, além de postos para auxiliar de serviços gerais e outras funções de entrada no mercado de trabalho.



As oportunidades também alcançam profissionais mais experientes. Entre as funções com maior oferta estão as de empregada doméstica, com 29 vagas, além de cozinheira e babá, com 11 oportunidades cada. O mercado busca ainda cozinheiros, auxiliares de açougue, operadores de supermercados, padeiros e fiscais de prevenção de perdas.



Para as pessoas com deficiência, as oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação. Sem exigência de experiência, estão abertas 50 vagas para atendente e outras 20 para auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador e cumim. Já os candidatos que possuem experiência profissional encontram vagas para mecânico de refrigeração, eletricista de manutenção, auxiliar de informática, pedagoga e laboratorialista.

As vagas de trabalho abertas no Rio podem ser acessadas no site

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro está com 1.128 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, os salários variam entre dois e três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863). As maiores remunerações são oferecidas para funções como cozinheiro de restaurante, eletricista e pedreiro. Há ainda 60 cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de vendas, todos sem exigência de experiência.



Na Serra, as 191 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como auxiliar operacional de logística, expedidor de mercadorias, soldador, supervisor de almoxarifado e vendedor interno. Há também vagas para gerente de Recursos Humanos, com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484).



Já no Médio Paraíba, foram captadas 57 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Porto Real. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como auxiliar de linha de produção, assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, motorista de caminhão, supervisor administrativo e vendedor de comércio de mercadorias. No Centro-Sul Fluminense, o município de Três Rios tem uma posição de gerente de loja, que exige o Ensino Médio completo e oferece remuneração de um salário mínimo.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda

CIEE

A CIEE tem 1.416 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 733 vagas destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.



No Rio de Janeiro, são 530 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (144), Alimentos (1), Arquitetura e Urbanismo (15), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (10), Construção Civil (34), Contabilidade (33), Design (19), Direito (100), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (4), Esportes (2), Farmácia (5), Fisioterapia (2), Gastronomia (4), Informática (25), Marketing (11), Meio Ambiente (3), Odontologia (2), Pedagogia (33), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (2), Segurança (10) e Veterinária (1).



Em Barra Mansa, são 31 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (15), Engenharia de Produção (1), Farmácia (1), Informática (3), Marketing (4), Pedagogia (6) e Recursos Humanos (1).



Em Resende, são 12 vagas distribuídas entre as áreas de Construção Civil (3) e Pedagogia (9).



Em Campos, são 30 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (11), Contabilidade (1), Design (1), Direito (2), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (12).



Em Macaé, são 35 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (2), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (2), Pedagogia (8) e Psicologia (2).



Em Niterói, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (16), Alimentos (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Design (2), Direito (2), Elétrica-Eletrônica (1), Letras (3), Marketing (4), Moda (1), Nutrição (2) e Pedagogia (5).



Em Nova Friburgo, são 5 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Iguaçu, são 11 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).



Em Duque de Caxias, são 8 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Engenharia de Produção (1), Marketing (2), Pedagogia (1) e Produção Mecânica (1).



Em Petrópolis, são 61 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (4), Comunicação (1), Pedagogia (54), Recursos Humanos (1) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2).



Em Teresópolis, são 14 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o CIEE concentra 683 vagas.



No Rio de Janeiro, são 407 vagas distribuídas entre Aprendiz (216), Ensino Médio (150), Técnico em Administração (14), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Química (1), Técnico em Saúde (13) e Técnico em Segurança (1).



Em Barra Mansa, são 29 vagas distribuídas entre Aprendiz (9), Ensino Médio (15), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).



Em Resende, são 8 vagas distribuídas entre Aprendiz (5), Ensino Médio (2) e Técnico em Mecânica (1).



Em Campos, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (11), Ensino Médio (20) e Técnico em Administração (3).



Em Macaé, são 51 vagas distribuídas entre Aprendiz (38), Ensino Médio (10), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).



Em Niterói, são 86 vagas distribuídas entre Aprendiz (51), Ensino Médio (30), Técnico em Construção Civil (4) e Técnico em Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Friburgo, são 10 vagas distribuídas entre Aprendiz (2), Ensino Médio (7) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 34 vagas distribuídas entre Aprendiz (24), Ensino Médio (9) e Técnico em Administração (1).



Em Duque de Caxias, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (1) e Técnico em Administração (1).



Em Petrópolis, são 6 vagas distribuídas entre Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são 2 vagas distribuídas entre Ensino Médio (1) e Técnico em Design (1).

Mudes

A Fundação Mudes oferece nesta semana 169 vagas, sendo 119 de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (40), ciências contábeis (9) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 17 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 33 vagas. Sendo técnico em administração (9) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 11 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (6) e superior (4).

Para se candidatar, basta acessar o site

São Francisco de Itabapoana

Esta semana, o Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana está com 11 novas vagas de trabalho abertas para contratação imediata. As oportunidades são para o comércio local e para a Usina Nova Canabrava. Entre as oportunidades, estão pedreiro, açougueiro, operador de pá carregadeira, motorista, assistente fiscal e assistente financeiro. Para todas as vagas, é exigido Ensino Médio completo, além dos cursos específicos correspondentes.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br. No campo “Assunto”, o candidato deverá informar o nome da vaga pretendida.

As vagas estão especificadas neste link

Raia e Drogasil

As redes de farmácias Raia e Drogasil estão com 102 vagas para atendentes: 79 para a capital, 16 para Niterói e 7 para Teresópolis. As oportunidades oferecem remuneração entre R$ 1.900 e R$ 5.500, além de benefícios voltados ao bem-estar e ao desenvolvimento dos colaboradores. Não exige experiência prévia para a inscrição.



As candidaturas podem ser realizadas diretamente pelo site da empresa . Também é possível se inscrever via WhatsApp, pelo número (11) 97209-9086.

Werner Coiffeur

O Werner Coiffeur está com 20 vagas abertas para contratação de profissionais em diferentes áreas. As oportunidades são destinadas a unidades da rede localizadas na cidade do Rio de Janeiro.



As vagas disponíveis incluem posições para manicure (7), nail designer (4), recepcionista (3), assistente (2), assistente de serviços gerais (2), profissional de corte (1) e podólogo (1).



Os interessados podem se inscrever pelo site de talentos do Werner Coiffeur e participar do processo seletivo.