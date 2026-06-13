Curso de panificação tem duração de quatro meses - Keiny Andrade/Divulgação

Curso de panificação tem duração de quatro mesesKeiny Andrade/Divulgação

Publicado 13/06/2026 05:00

Rio - Estão abertas até o dia 22 as inscrições para as turmas do segundo semestre de 2026 do projeto De Grão em Pão, iniciativa da Fundação Bunge que oferece formação gratuita em panificação e confeitaria para pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. No Rio de Janeiro, serão ofertadas 20 vagas. As aulas acontecerão no Senai Tijuca, com uma turma no período da manhã.

Realizado em parceria com o Senai, o curso tem duração de quatro meses, com início previsto para agosto. A capacitação combina aulas teóricas e práticas com foco na inserção no mercado de trabalho. Durante a formação, os participantes recebem uniforme, material didático e bolsa auxílio.

A iniciativa inclui uma trilha de desenvolvimento socioemocional e planejamento profissional, em parceria com a Fundação Wadhwani, além de conteúdos de empreendedorismo oferecidos pelo Sebrae para aqueles que desejarem abrir o próprio negócio. Ao fim do curso, os alunos são conectados a oportunidades de emprego formal, com regime CLT e salários compatíveis com o mercado, fortalecendo a inserção profissional em um setor em expansão.



De acordo com levantamentos da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o setor de panificação e confeitaria faturou R$ 164,12 bilhões em 2025, o equivalente a 1,29% do Produto Interno Bruto. O resultado representa um crescimento de quase R$ 11 bilhões em relação a 2024. O segmento gera aproximadamente 1 milhão de empregos diretos e mais 2 milhões indiretos, mas ainda enfrenta um déficit significativo de profissionais qualificados.

