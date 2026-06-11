Remuneração inicial das vagas pode chegar a R$ 5.500Unsplash
Entre as oportunidades disponíveis nas farmácias, há 300 vagas para farmacêuticos, sendo 150 destinadas ao estado de São Paulo (capital e interior) e outras 150 distribuídas pelo país. Para a função, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF).
A companhia também está com 2.000 vagas abertas para atendentes. Nesse caso, os requisitos são ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. No estado do Rio, as oportunidades estão distribuídas na capital (79), em Niterói (16) e em Teresópolis (7).
Na área de logística, a empresa oferece 724 vagas para cargos como auxiliar de reposição, conferente, operador de empilhadeira e motorista. As oportunidades estão distribuídas entre os centros de distribuição localizados em São Paulo (Embu das Artes, Guarulhos, Itupeva e Ribeirão Preto), Goiás (Aparecida de Goiânia), Minas Gerais (Contagem), Paraná (São José dos Pinhais) e Mato Grosso (Cuiabá).
As candidaturas podem ser realizadas diretamente pelo site da empresa, por meio da busca por cidade e estado de interesse. Também é possível se inscrever via WhatsApp, pelo número (11) 97209-9086. Candidatos da cidade de São Paulo podem ainda comparecer presencialmente ao RH da companhia, localizado na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9h.
Benefícios oferecidos
- Trilha de carreira;
- Convênio com empresas parceiras;
- Graduação em Farmácia;
- Vale-transporte ou fretado;
- Vale-refeição e/ou alimentação;
- Cesta de Natal;
- Benefício farmácia e vacinação;
- Assistência odontológica;
- Assistência médica e telemedicina;
- Auxílio academia;
- Licença-maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias);
- Kit bebê para mamães na RD Saúde;
- Day off de aniversário;
- Vale-presente de aniversário;
- Universidade com cursos para colaborador e família;
- Vale-presença;
- Consultoria de planejamento e organização financeira.
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