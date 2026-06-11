Remuneração inicial das vagas pode chegar a R$ 5.500 - Unsplash

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Publicado 11/06/2026 12:00

O grupo de varejo farmacêutico RD Saúde está com mais de 3.000 vagas abertas para início imediato em diferentes regiões do Brasil. As oportunidades incluem posições nas farmácias Raia e Drogasil, além dos centros de distribuição da companhia, e não exigem experiência prévia. As oportunidades oferecem remuneração entre R$ 1.900 e R$ 5.500, mais benefícios (veja lista abaixo).



Entre as oportunidades disponíveis nas farmácias, há 300 vagas para farmacêuticos, sendo 150 destinadas ao estado de São Paulo (capital e interior) e outras 150 distribuídas pelo país. Para a função, é necessário ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF).



A companhia também está com 2.000 vagas abertas para atendentes. Nesse caso, os requisitos são ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. No estado do Rio, as oportunidades estão distribuídas na capital (79), em Niterói (16) e em Teresópolis (7).



Na área de logística, a empresa oferece 724 vagas para cargos como auxiliar de reposição, conferente, operador de empilhadeira e motorista. As oportunidades estão distribuídas entre os centros de distribuição localizados em São Paulo (Embu das Artes, Guarulhos, Itupeva e Ribeirão Preto), Goiás (Aparecida de Goiânia), Minas Gerais (Contagem), Paraná (São José dos Pinhais) e Mato Grosso (Cuiabá).



As candidaturas podem ser realizadas diretamente pelo site da empresa, por meio da busca por cidade e estado de interesse. Também é possível se inscrever via WhatsApp, pelo número (11) 97209-9086. Candidatos da cidade de São Paulo podem ainda comparecer presencialmente ao RH da companhia, localizado na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9h.



Benefícios oferecidos

- Programa de participação nos resultados;

- Trilha de carreira;

- Convênio com empresas parceiras;

- Graduação em Farmácia;

- Vale-transporte ou fretado;

- Vale-refeição e/ou alimentação;

- Cesta de Natal;

- Benefício farmácia e vacinação;

- Assistência odontológica;

- Assistência médica e telemedicina;

- Auxílio academia;

- Licença-maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias);

- Kit bebê para mamães na RD Saúde;

- Day off de aniversário;

- Vale-presente de aniversário;

- Universidade com cursos para colaborador e família;

- Vale-presença;

- Consultoria de planejamento e organização financeira.