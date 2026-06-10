Interessados podem se candidatar pelo site de vagas do Carrefour, Atacadão e Sam?s Club ou diretamente nas lojasDivulgação / Carrefour

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O Grupo Carrefour Brasil está com mais de 2 mil vagas abertas no país para profissionais com 50 anos ou mais. A iniciativa reforça a busca da companhia por ampliar a presença de trabalhadores experientes em suas equipes.
Os interessados podem se candidatar pelo site de vagas do Carrefour, Atacadão e Sam’s Club ou diretamente nas lojas, que receberão currículos presencialmente. Diversas funções não exigem experiência prévia, e pessoas aposentadas também podem participar do processo seletivo.
Entre 2022 e 2025, o número de contratações dessa faixa etária pelo grupo registrou crescimento de 57%, com mais de 10 mil atualmente.