Aulas serão ministradas na Etemar, em Botafogo - Divulgação

Aulas serão ministradas na Etemar, em BotafogoDivulgação

Publicado 07/06/2026 15:19

Rio - Jovens em busca de capacitação para atuar em um dos setores mais relevantes da economia do Rio de Janeiro podem se inscrever na seleção para ingresso de uma turma gratuita do curso técnico em portos da Escola Técnica de Estudos do Mar (Etemar). Realizada pela primeira vez com patrocínio da TotalEnergies, a iniciativa faz parte dos investimentos sociais da companhia global de energia e oferecerá 30 vagas para pessoas de baixa renda interessadas em se capacitar no setor portuário e marítimo.



As aulas serão realizadas presencialmente na sede da Etemar, em Botafogo, Zona Sul do Rio, entre agosto de 2026 e abril de 2028. Com carga horária total de mil horas e duração de quase dois anos, o curso capacitará os alunos para atuar em operações portuárias, com formação voltada à programação, controle e coordenação de operações de transporte, supervisão de embarque e desembarque de cargas, transbordo e agenciamento de embarcações.



Processo seletivo



Para participar, os candidatos devem ter até 25 anos, possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. Metade das vagas será destinada ao público feminino.

O processo seletivo contará com teste obrigatório de redação. A lista dos candidatos habilitados para esta etapa será divulgada em 6 de julho, no site da instituição . As provas serão realizadas nos dias 9 e 10 de julho, na sede da Etemar, em Botafogo, e o resultado final será publicado em 15 de julho.