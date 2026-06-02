Rio - O Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social Cecierj está com inscrições abertas para o novo processo seletivo, com a oferta de 5.305 vagas gratuitas distribuídas em 65 polos do Estado. As inscrições são exclusivamente on-line e devem ser efetuadas até o dia 28. Podem se candidatar estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos.
Do total de oportunidades oferecidas, as vagas contemplam tanto a modalidade presencial quanto a on-line. A iniciativa registra uma estimativa de 15 mil atendimentos realizados por ano em todo o território estadual.
Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), o pré-vestibular também realizará ações de divulgação nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. O programa tem como objetivo incentivar os estudantes da rede pública a se prepararem para o Enem e demais vestibulares, além de ampliar o acesso às informações sobre o curso intensivo gratuito oferecido pela Fundação Cecierj.
No ato da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades oferecidas e preencher o formulário para um único polo. Os estudantes selecionados para o formato on-line terão acesso à versão digital de todo o material didático, e a interação com o corpo de tutores será realizada diretamente na plataforma virtual de aprendizagem do pré-vestibular.
Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio; e candidatos matriculados no primeiro ou segundo ano do Ensino Médio — neste caso, a participação nas aulas está condicionada à existência de vagas ociosas.
O resultado final dos candidatos contemplados será divulgado em 9 de julho, com início das atividades e das aulas previsto para o dia 11.
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