Aulas presenciais do pré-vestibular Cecierj ocorrerão em 65 polos espalhados pelo Estado - Filipe Dutra/Divulgação

Aulas presenciais do pré-vestibular Cecierj ocorrerão em 65 polos espalhados pelo EstadoFilipe Dutra/Divulgação

Publicado 02/06/2026 16:00

Rio - O Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social Cecierj está com inscrições abertas para o novo processo seletivo, com a oferta de 5.305 vagas gratuitas distribuídas em 65 polos do Estado. As inscrições são exclusivamente on-line e devem ser efetuadas até o dia 28. Podem se candidatar estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos.



Do total de oportunidades oferecidas, as vagas contemplam tanto a modalidade presencial quanto a on-line. A iniciativa registra uma estimativa de 15 mil atendimentos realizados por ano em todo o território estadual.



Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), o pré-vestibular também realizará ações de divulgação nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. O programa tem como objetivo incentivar os estudantes da rede pública a se prepararem para o Enem e demais vestibulares, além de ampliar o acesso às informações sobre o curso intensivo gratuito oferecido pela Fundação Cecierj.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades oferecidas e preencher o formulário para um único polo. Os estudantes selecionados para o formato on-line terão acesso à versão digital de todo o material didático, e a interação com o corpo de tutores será realizada diretamente na plataforma virtual de aprendizagem do pré-vestibular.