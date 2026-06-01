Trabalha Rio conecta o candidato às vagas de emprego disponíveis - SMTE/Divulgação

Trabalha Rio conecta o candidato às vagas de emprego disponíveisSMTE/Divulgação

Publicado 01/06/2026 10:19

Rio - O programa Trabalha Rio, ação itinerante da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará em dois bairros na primeira semana de junho. A ação, que oferece atendimento gratuito para quem busca colocação no mercado de trabalho, faz o cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Prefeitura, o que facilita o ingresso às vagas oferecidas por intermédio da rede de empregabilidade municipal. Também constam dos serviços encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Para quem deseja cadastrar currículos, as equipes do Trabalha Rio estarão nas seguintes localidade:



- Pilares: terça-feira, 2, das 10h às 14h, na Rua do Lazer, 153;



- Manguinhos: sábado, 6, das 10h às 14h, na Avenida dos Democráticos, 96.



Atendimento



Para receber atendimento nos postos fixos ou no posto volante do Trabalha Rio, os candidatos devem levar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e, se for possível, o currículo.



Quem não puder comparecer na terça-feira e no sábado, a SMTE também faz atendimentos postos fixos estão localizados nos endereços a seguir:

- Centro: Avenida Presidente Vargas, 1.997 (Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência);

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº;

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931;

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080;

- Jacarepaguá: Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268;

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58;

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25;

- Cidade Nova - Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Posto Avançado no prédio anexo da prefeitura.