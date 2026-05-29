Lei também prevê medidas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalhoReprodução
Sancionada lei que garante reserva de vagas para mulheres em programas de estágio e trainee
Norma publicada no Diário Oficial do Estado estabelece medidas para ampliar a participação feminina nas empresas
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Parceria vai oferecer até 400 bolsas de graduação para mulheres
Iniciativa contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência
Empresa do setor marítimo abre vagas para áreas técnicas, operacionais e administrativas
Oportunidades incluem cargos para mecânico, eletricista, analistas, supervisão, estágios e jovem aprendiz
Ministério terá cursos de comércio exterior para mulheres e pessoas negras
São 670 vagas gratuitas em capacitações online e presenciais
Empresas se unem para lançar programa de contratação e capacitação de PCDs
Vagas são em regime CLT e oferecem salário fixo, remuneração variável e pacote de benefícios
Plataforma de e-commerce e Sebrae expandem capacitação para pequenos negócios
Treinamentos ocorrem totalmente on-line
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