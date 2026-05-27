Aulas ensinam estratégias para desenvolvimento do e-commerce - Reprodução

Aulas ensinam estratégias para desenvolvimento do e-commerceReprodução

Publicado 27/05/2026 16:50

Rio - A Shopee e o Sebrae lançaram nesta quarta-feira, 27, uma nova etapa da plataforma gratuita de qualificação voltada a micro e pequenos empreendedores, com treinamentos inteiramente on-line. Desde o início do programa, em 2025, mais de 1.700 negócios já foram beneficiados com conteúdos e consultorias focados na expansão sustentável no ambiente digital.

De acordo com o Sebrae, a presença em marketplaces contribui para ampliar a competitividade de pequenos negócios a longo prazo. Nesse cenário, o e-commerce vem se consolidando como uma importante porta de entrada para empreendedores no país. A nova etapa da parceria representa mais um avanço no acesso a ferramentas e conhecimentos essenciais para o mercado atual.

“A pandemia acelerou definitivamente a digitalização. Isso não tem volta. Hoje o Sebrae atua fortemente na qualificação digital dos pequenos negócios, com cursos de inteligência artificial, comércio eletrônico e gestão digital. O pequeno negócio que não entra no mundo digital acaba ficando para trás. Por isso, essa agenda é permanente dentro do Sebrae”, afirma o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares.

A iniciativa faz parte da parceria entre a instituição e o marketplace, iniciada em 2024, para apoiar a digitalização de empreendedores.

Nova trilha de conhecimento

O novo ciclo de aprendizado foi desenvolvido para aprofundar o conhecimento técnico dos participantes em temas fundamentais para o sucesso online. Dividido em seis módulos, o conteúdo aborda desde boas práticas para evitar erros comuns em marketplaces até estratégias de Ads, personalização logística e organização do fluxo de caixa. O programa também oferece benefícios adicionais conforme os empreendedores completarem as trilhas, como uma comunidade exclusiva no WhatsApp com atendimento de consultores parceiros para tirar dúvidas e dar continuidade ao aprendizado.