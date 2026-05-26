Atendimentos são realizados no campus Tijuca da UVA - Divulgação/Fernando Souza

Atendimentos são realizados no campus Tijuca da UVADivulgação/Fernando Souza

Publicado 26/05/2026 12:18

Com o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda terminando nesta sexta-feira, 29 de maio, a Universidade Veiga de Almeida (UVA) reforça o atendimento gratuito oferecido à população para orientação e elaboração da declaração.

A iniciativa é realizada por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), em parceria com a Receita Federal, e atende pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) no campus Tijuca, na Rua Ibituruna 108. O atendimento acontece nesta sexta-feira, das 13h30 às 18h30.

Além do suporte à declaração do IR, a UVA também auxilia MEIs na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (Dasn-Simei), cujo prazo se encerra na segunda-feira, 31.

A UVA continuará realizando atendimentos ao longo de junho, sempre às sextas-feiras, no período da tarde, para auxiliar contribuintes que ainda tenham pendências com a Receita Federal.

O serviço contempla desde quem não conseguiu enviar a declaração dentro do prazo até pessoas que precisem retificar informações, regularizar CPF, resolver inconsistências ou tenham caído na malha fina.

Os atendimentos são realizados por alunos do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão de professores da universidade. Para participar, basta preencher o formulário on-line e comparecer ao campus Tijuca da UVA, na casa 5 da Vila.

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UVA atua durante todo o ano com ações de educação financeira e cidadania fiscal, oferecendo orientação gratuita à população sobre temas tributários e contábeis.

SERVIÇO

Consultoria e orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda, DASN-SIMEI e regularização fiscal

Data: sextas-feiras, até 30 de junho

Horário: das 13h30 às 18h30

Local: Rua Ibituruna, 108 – Tijuca, Rio de Janeiro (Casa 5 da Vila – campus UVA)

Inscrições gratuitas: Link

