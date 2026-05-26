Atendimentos são realizados no campus Tijuca da UVADivulgação/Fernando Souza
Universidade reforça atendimento gratuito para declaração do IR e Dasn-Simei na reta final do prazo
Interessados devem preencher formulário disponível na internet
Caixa divulga resultado do concurso público para carreiras de nível superior
Aprovados serão chamados assim que o certame for homologado
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Empresa do setor de combustíveis tem inscrições abertas para estágio
Bolsa oferecida é de R$ 2 mil mensais
Rio começa a semana com mais de 12 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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