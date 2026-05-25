Rio de Janeiro está com diversos mutirões com oportunidades de contratação para CLT, estágio e jovem aprendiz - Reprodução

Rio de Janeiro está com diversos mutirões com oportunidades de contratação para CLT, estágio e jovem aprendizReprodução

Publicado 25/05/2026 18:24

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 12.008 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda possui 1.505 oportunidades de trabalho destinadas ao público em geral, além de 256 vagas para pessoas com deficiência. Também há vagas para quem não tem experiência e para aqueles que buscam estágio. Esses postos vagos estão distribuídos por vários bairros da cidade.



Há inúmeras oportunidades para quem procura trabalho, principalmente como operador de caixa, cozinheira e encarregado, postos para os quais há, respectivamente, 10, 8 e 5 vagas disponíveis.



Para quem busca o primeiro emprego, existem 100 vagas para cada uma dessas funções: atendente de peixaria, auxiliar de açougue e auxiliar de limpeza.



Com relação às pessoas com deficiência, há 20 vagas para cumim, 14 para mecânico de refrigeração e 9 vagas destinadas a eletricista de manutenção, entre outros postos de trabalho aguardando contratação.



Existem também oportunidades de estágio para algumas áreas específicas, como: 16 vagas para gastronomia, 8 para administração e 4 para pedagogia, além de mais 13 postos destinados a outras carreiras.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo link

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda divulgou 1.453 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Dentre elas, 1.343 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 110 vagas.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 80% das vagas: são 1.074 posições, entre as quais 183 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar de limpeza, camareira de hotel e costureira, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, doméstica e motorista de carro.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 103 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 166 posições em Teresópolis, entre as quais as de garçom, operador de caixa e caixa de loja. A remuneração média é de R$ 3.242, e é necessário ter experiência prévia.

O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site

CIEE





Serão disponibilizadas 4.981 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 3.387 para estágio e 1.594 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, serão 2.620 oportunidades, sendo 1.954 de estágio e 666 de aprendizagem. Já em Niterói e Baixada Fluminense serão 2.361 vagas: estágio (1.433) e aprendizagem (928).



As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Educação, Campo do Direito, Contabilidade, Construção Civil, Marketing, Farmácia, Informática, Técnico Administrativa, Comunicação, Engenharia de Produção, Design, Técnico de Saúde; Arquitetura e Urbanismo, Elétrica-Eletrônica e Técnico de Elétrica-Eletrônica.



Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Alimentação, Comércio e Varejo, Logística, Asseio e Conservação, Produção, Comércio , Varejo e Atacado, Múltiplas Ocupações em Serviço de Turismo e Hotelaria, Magarefe, Operador de Telemarketing Atendente de lanchonete, Arco administrativo (EAD), Auxiliar de Produção (EAD), Arco Comércio e Varejo (EAD JAC), Operador de Suporte: Hardware/Software e Redes, Arco Bancário Adolescente (4 horas) e Auxiliar de Logística (EAD).



Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar. Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal neste Nesta quarta, 27, e quinta-feira, 28, o CIEE realiza um mutirão especial de atendimento no MetrôRio. A iniciativa vai cadastrar estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem, além de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). A ação acontece na estação Carioca, das 7h às 15h, e contará ainda com processos seletivos, oficina de LinkedIn e diversos serviços em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável (barbeiro, cílios, sobrancelha, unha e tranças).Serão disponibilizadas 4.981 vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 3.387 para estágio e 1.594 para jovem aprendiz. Na capital, especificamente, serão 2.620 oportunidades, sendo 1.954 de estágio e 666 de aprendizagem. Já em Niterói e Baixada Fluminense serão 2.361 vagas: estágio (1.433) e aprendizagem (928).As principais áreas profissionais com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Educação, Campo do Direito, Contabilidade, Construção Civil, Marketing, Farmácia, Informática, Técnico Administrativa, Comunicação, Engenharia de Produção, Design, Técnico de Saúde; Arquitetura e Urbanismo, Elétrica-Eletrônica e Técnico de Elétrica-Eletrônica.Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Alimentação, Comércio e Varejo, Logística, Asseio e Conservação, Produção, Comércio , Varejo e Atacado, Múltiplas Ocupações em Serviço de Turismo e Hotelaria, Magarefe, Operador de Telemarketing Atendente de lanchonete, Arco administrativo (EAD), Auxiliar de Produção (EAD), Arco Comércio e Varejo (EAD JAC), Operador de Suporte: Hardware/Software e Redes, Arco Bancário Adolescente (4 horas) e Auxiliar de Logística (EAD).Para facilitar o acesso às vagas, o CIEE Rio recomenda que os candidatos baixem o aplicativo do CIEE Rio e façam o cadastro antecipadamente. Assim, basta comparecer ao local com um documento com foto para participar. Os jovens também podem consultar as vagas em aberto e os processos seletivos disponíveis no portal neste link

Mudes

A Fundação Mudes está com 169 vagas disponíveis com bolsas até R$ 2 mil. Dentre elas, 110 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (40), ciências contábeis (10) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 19 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 11 no total e também 25 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 38 vagas. Sendo técnico em administração (16) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (8) e superior (6).

Para se candidatar, basta acessar o site

Circuito Rio Empregos

No próximo dia 26 de maio, das 9h às 17h, o Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, Rua Olinda Ellis, 470 - Campo Grande. O centro será palco da 4ª edição do Circuito Rio Empregos - Feirão de Empregos para Todos. Nesta edição, serão ofertadas 3 mil vagas de empregos, distribuídas entre oportunidades de estágio, jovem aprendiz, primeiro emprego, vagas efetivas CLT, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, trabalhadores 60+ e a comunidade LGBTQIAPN+.

Serão distribuídas 800 senhas por vez, exclusivamente entre 9h e 17h, garantindo organização, fluxo estruturado e maior capacidade de atendimento ao longo do dia. As senhas também servirão como um termômetro da qualidade do atendimento, ajudando a medir eficiência e aprimorar a experiência dos trabalhadores.

Os candidatos devem levar currículo atualizado para visitar as empresas participantes.

Pessoas com deficiência devem apresentar currículo atualizado e laudo caracterizador.

Haverá distribuição de senhas para organização do atendimento

Comércio eletrônico

Uma empresa do setor de comércio eletrônico abriu 500 vagas temporárias para o cargo de auxiliar de logística em um centro operacional localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O cadastramento de candidatos está sendo feito pela Employer Recursos Humanos.





Os profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação, etiquetagem, conferência e expedição de produtos, além da coleta de dados de pedidos. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atividades operacionais e horários flexíveis. Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail As oportunidades são para início imediato e contam com salário de R$1.900, além de refeição no local e ônibus fretado ou auxílio mobilidade de R$440 mensais. Há vagas para os turnos da manhã, tarde, noite e madrugada.Os profissionais contratados irão atuar em atividades como recebimento, separação, etiquetagem, conferência e expedição de produtos, além da coleta de dados de pedidos. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atividades operacionais e horários flexíveis. Os interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail rjselecao@employer.com.br

Forvis Mazars





As áreas disponíveis para atuação são: Auditoria, Consultoria, Financial Advisory e Consultoria Tributária.

As vagas oferecem vale refeição/alimentação, subsídio educacional, assistência médica e odontológica, auxílio home office, canal de apoio psicológico, seguro de vida, vale transporte, serviço de telemedicina, convênio de academias e parcerias educacionais para descontos e incentivos.



Yduqs grupo de ensino A Forvis Mazars, auditoria e consultoria empresarial, está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de trainee, até o dia 31 de julho. As vagas disponíveis são para diversas regiões do país, com pelo menos uma vaga para o Rio de Janeiro. Há oportunidades para estudantes de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Matemática, Tecnologia da Informação, Direito, Ciências Atuariais, Arquitetura, Engenharia Civil e Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Produção, Naval, Química e Petróleo, cursando a partir do 2º ano ou recém-formados com até 2 anos de conclusão. Os interessados podem fazer a inscrição neste link As áreas disponíveis para atuação são: Auditoria, Consultoria, Financial Advisory e Consultoria Tributária.As vagas oferecem vale refeição/alimentação, subsídio educacional, assistência médica e odontológica, auxílio home office, canal de apoio psicológico, seguro de vida, vale transporte, serviço de telemedicina, convênio de academias e parcerias educacionais para descontos e incentivos.

A Yduqs está com 30 vagas de estágio para atuação em diferentes áreas estratégicas do grupo, e é aberta para estudantes universitários. Com duração de 24 meses, o programa prevê uma jornada de aprendizado conectada à realidade do negócio, unindo teoria, prática e desenvolvimento estratégico.

As vagas contemplam áreas ligadas ao planejamento estratégico, performance operacional e financeira, inteligência operacional e desenvolvimento de iniciativas estratégicas da companhia. Os estagiários irão apoiar o acompanhamento de indicadores de desempenho, análises operacionais e elaboração de apresentações executivas e monitoramento de projetos estratégicos voltados à eficiência operacional, expansão e rentabilidade do negócio.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link até o dia 14 de junho.

Ternium siderúrgica







A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como assistência médica e odontológica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresa, entre outros. As inscrições devem ser feitas no A Ternium, está com 94 vagas de emprego para as áreas de operação e manutenção, com oportunidades para profissionais com formação técnica e profissionalizante. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, curso profissionalizante em mecânica, caldeiraria, solda e elétrica ou curso técnico em mecânica, eletromecânica, eletrotécnica e/ou áreas correlacionadas ao ambiente industrial, a depender do cargo de interesse.A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como assistência médica e odontológica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresa, entre outros. As inscrições devem ser feitas no site até sábado, 30. Todas as vagas são extensivas a profissionais com deficiência.

Raízen

A Raízen está com 9 vagas no Rio de Janeiro para estágio para as áreas: Lubrificantes, Comercial (B2B), Operações. Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de junho, por meio deste link

Os pré-requisitos para concorrer às vagas do programa de estágio são: ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura); ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2027 e julho de 2028; ter disponibilidade para estagiar 6h por dia (dentro do horário comercial).



Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; auxílio-transporte de R$ 194 ou fretado (valor varia de acordo com a localidade da vaga); plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub; vale-refeição ou refeitório no local; e Trilha de Desenvolvimento. Caso aprovada, a pessoa poderá iniciar na empresa entre julho e agosto de 2026.

São Francisco de Itabapoana

O Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana está com 10 vagas de trabalho abertas para contratação imediata nesta semana. Algumas oportunidades são nas áreas de segurança, cozinheiro, garçom, auxiliar de produção e pedreiro.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br ou se dirigir à sede do órgão, que fica na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 141, Centro.