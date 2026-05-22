Inscrições nos processos seletivos para as vagas na Faetec devem ser feitas pela internetMario Araujo / Faetec
Os cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, que somam 65 vagas, terão processo seletivo com Teste de Habilidades Específicas (THE).
Na área da saúde, a Faetec também oferece 70 vagas para os cursos de especialização técnica de nível médio em Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho. Para concorrer, é necessário ter concluído o curso técnico em Enfermagem. A seleção será feita por meio de prova.
Outras 60 vagas se destinam à Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade voltada para quem deseja retomar os estudos e concluir a formação escolar.
Ensino superior
O processo seletivo inclui ainda 538 vagas para cursos superiores de tecnologia oferecidos pelos Institutos Superiores de Educação e pelas Faculdades de Educação Tecnológica da rede Faetec. Os candidatos farão prova objetiva no dia 5 de julho.
As taxas de inscrição variam de acordo com a modalidade escolhida. Para vestibular, especializações e cursos técnicos em Teatro e Instrumento Musical, o valor é de R$ 58. Já para os demais cursos técnicos, a taxa é de R$ 20.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da seleção. No portal, os candidatos podem acessar os editais completos com informações sobre cursos, calendário, provas, documentação e critérios de participação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.