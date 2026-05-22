Inscrições nos processos seletivos para as vagas na Faetec devem ser feitas pela internet - Mario Araujo / Faetec

Inscrições nos processos seletivos para as vagas na Faetec devem ser feitas pela internetMario Araujo / Faetec

Publicado 22/05/2026 11:15

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu nesta sexta-feira, 22, as inscrições para seu novo processo seletivo. São oferecidas 3.749 vagas gratuitas para cursos técnicos, graduação tecnológica, especializações e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados têm até o dia 14 de junho para se inscrever.