Ternium oferece benefícios como assistência médica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresaMarco Antônio Teixeira/Divulgação
Siderúrgica abre 94 vagas para as áreas de operação e manutenção
Inscrições devem ser feitas no site da empresa até o dia 30
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UFRJ recebe inscrições para curso de extensão gratuito com foco em samba e cultura
Iniciativa é voltada para professores, pesquisadores, universitários e trabalhadores da indústria criativa
Búzios recebe carreta de gastronomia com 144 vagas em cursos gratuitos para mulheres
Inscrições começam no dia 2 de junho
Circuito Rio Empregos vai oferecer 3 mil oportunidades em Campo Grande
Vagas são para indústria, comércio, saúde, logística, serviços e tecnologia
Prorrogadas as inscrições para o Vestibular Cederj
São oferecidas 7.505 vagas em 17 cursos de graduação semipresenciais
Sesc lança curso gratuito de qualificação profissional em recreação
Para participar do processo de seleção é necessário ter Ensino Médio completo e mais de 18 anos
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