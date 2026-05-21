Ternium oferece benefícios como assistência médica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresa - Marco Antônio Teixeira/Divulgação

Ternium oferece benefícios como assistência médica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresaMarco Antônio Teixeira/Divulgação

Publicado 21/05/2026 17:20

Rio - A siderúrgica Ternium, em Santa Cruz, está com 94 vagas de emprego para as áreas de operação e manutenção, com oportunidades para profissionais com formação técnica e profissionalizante. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, curso profissionalizante em mecânica, caldeiraria, solda e elétrica ou curso técnico em mecânica, eletromecânica, eletrotécnica e/ou áreas correlacionadas ao ambiente industrial, a depender do cargo de interesse.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como assistência médica e odontológica, transporte fretado, vale alimentação e refeição na empresa, entre outros. Todas as vagas são extensivas a profissionais com deficiência.