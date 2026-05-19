Vestibular Cederj faz a seleção de estudantes para Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio - Divulgação

Vestibular Cederj faz a seleção de estudantes para Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UnirioDivulgação

Publicado 19/05/2026 14:47

A Fundação Cecierj prorrogou até o próximo domingo, 24, as inscrições para o Vestibular Cederj 2026.2. Nesta edição, estão sendo oferecidas 7.505 vagas em 17 cursos de graduação semipresenciais, distribuídos por polos em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.



O processo seletivo oferece oportunidades em cursos de graduação com diplomas emitidos pelas sete instituições públicas que integram o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.



O modelo de ensino do Cederj combina atividades realizadas on-line com encontros presenciais obrigatórios nos polos regionais para tutorias, avaliações e atividades acadêmicas, ampliando o acesso ao ensino superior público e gratuito em todo o estado.



Entre os cursos com maior número de vagas estão Pedagogia (1.140 vagas), Matemática (800), Ciências Biológicas (756), Administração (710), Sistemas de Computação (645) e Ciências Contábeis (590).