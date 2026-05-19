Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação
O edital completo e mais informações sobre o curso estão disponíveis no link sesc.com.br/poloeducacional,
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Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação
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Para participar do processo de seleção é necessário ter Ensino Médio completo e mais de 18 anos
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