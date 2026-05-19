Aulas acontecerão no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação

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O Sesc lançou uma nova qualificação profissional voltada à formação básica da profissão de recreador, para atuação nos segmentos de lazer, serviços e turismo. Oferecido pelo Polo Educacional Sesc, no Rio de Janeiro, o curso de recreação é gratuito e está com inscrições abertas até o dia 8 de junho. 
Com carga horária total de 160 horas, o curso combina aulas presenciais e atividades complementares. O processo seletivo contemplará 60 vagas, divididas em duas turmas, uma com início no segundo semestre de 2026 e outra no primeiro semestre de 2027. As aulas serão realizadas às segundas, terças e quartas à noite, no Polo Educacional Sesc, na Barra Olímpica.
A proposta formativa alia teoria e prática, com metodologias participativas, atividades aplicadas e o desenvolvimento de um projeto final, garantindo uma formação consistente e alinhada às demandas do mercado. O curso busca preparar profissionais criativos, qualificados e aptos a atuar em diferentes contextos, contribuindo para sua inserção e crescimento profissional.
Processo seletivo
Para participar é preciso ter o Ensino Médio completo e mais de 18 anos. O processo de seleção inclui preenchimento da ficha de inscrição, produção de uma carta de apresentação pessoal e intenção, considerando a atuação na área de recreação, e entrevista. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em modelo on-line.O resultado será divulgado no dia 24 de julho de 2026 no site do Polo Educacional Sesc.

O edital completo e mais informações sobre o curso estão disponíveis no link sesc.com.br/poloeducacional,