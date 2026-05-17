Trabalha Rio faz o cadastramento de currículos das 10h às 14h - Roberto Moreyra/SMTE

Trabalha Rio faz o cadastramento de currículos das 10h às 14h Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 17/05/2026 05:00

As vans do Trabalha Rio, programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estarão nesta penúltima semana de maio em quatro bairros — Jacarezinho, Vargem Grande, Campo Grande e Cidade de Deus —, levando serviços gratuitos e personalizados àqueles que buscam por emprego. O atendimento terá início na segunda-feira e prossegue durante a semana, sempre das 10h às 14h, conforme escala a seguir. Na quinta-feira, haverá cadastramento de currículos em dois locais.



Confira a programação das vans do Trabalha Rio:





- quinta-feira, 21: Cozinha Comunitária Gerusa, na Rua E, quadra 2, lote 1 - casa 5 - César Maia, em Vargem Grande;



Igreja Comunidade Shalom, na Rua Congonhas do Norte,10, Parque Brito 2, em Campo Grande;



- sexta-feira, 22: Centro de Estudos e Ações Culturais e de Cidadania (Ceacc), na Rua Edgar Werneck, 1.648, na Cidade de Deus.



Atendimento



Os candidatos que forem aos postos fixos ou no posto volante do Trabalha Rio devem levar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e currículo (se possível). A relação semanal de pontos de atendimento pode ser acessada em - segunda-feira. 18: Cozinha Comunitária Carioca Jacarezinho, na Rua do Rio, 8;- quinta-feira, 21: Cozinha Comunitária Gerusa, na Rua E, quadra 2, lote 1 - casa 5 - César Maia, em Vargem Grande;Igreja Comunidade Shalom, na Rua Congonhas do Norte,10, Parque Brito 2, em Campo Grande;- sexta-feira, 22: Centro de Estudos e Ações Culturais e de Cidadania (Ceacc), na Rua Edgar Werneck, 1.648, na Cidade de Deus.Os candidatos que forem aos postos fixos ou no posto volante do Trabalha Rio devem levar documento de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e currículo (se possível). A relação semanal de pontos de atendimento pode ser acessada em https://trabalho.prefeitura.rio/

Os postos fixos ficam localizados nos seguintes locais: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte e Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); Tijuca (Rua Camaragibe, 25); e Cidade Nova (Rua Afonso Cavalcanti, 455, posto avançado no prédio anexo da prefeitura). As unidades fixas atendem das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Já o posto avançado funciona das 10h às 16h.