Arena Drone é uma das principais atrações do evento ptomovido pelo Senac RJ - Senac RJ/Divulgação

Arena Drone é uma das principais atrações do evento ptomovido pelo Senac RJSenac RJ/Divulgação

Publicado 16/05/2026 05:00

Com foco em geração de renda e empregabilidade, o Senac RJ promove ações gratuitas neste sábado, 16, dentro da programação da Semana S. O evento nacional realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) terá diversas ativações para os trabalhadores do comércio e a população em geral. Painéis, palestras, experiências imersivas e serviços nas áreas de tecnologia da informação, gastronomia, pet, saúde, design, beleza e bem-estar estarão disponíveis ao público, das 10 às 18 horas, na Praça Mauá, no Centro do Rio.

Na agenda de atrações também consta a exposição Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ: Mostra de Impressão 3D, que convida o público a explorar como criatividade e inovação se unem para transformar ideias em soluções concretas, aplicáveis a diferentes áreas do conhecimento e do mercado. Os objetos da exposição destacam processos, materiais e resultados, aproximando o visitante do universo da prototipagem, do design e desenvolvimento de projetos. A Cápsula está localizada na Avenida Presidente Vargas, 62.



Quem for ao evento neste sábado poderá viver experiências que unem diversão e capacitação profissional. Na Arena Drone, o público pode ter o primeiro contato com a pilotagem do equipamento em ambiente seguro e orientado por instrutores do Senac RJ. Durante a ação de Realidade Virtual, o participante fará um tour online pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro, destacando a Cápsula - Centro de Inovação do Senac RJ. Para o visitante que pretende ingressar na área da saúde haverá o Simulador de Idoso que permite simular, por meio do uso de equipamentos como óculos, pesos, joelheiras e restritores de movimento, os desafios do envelhecimento em tarefas do cotidiano como subir degraus, abotoar a camisa, manusear utensílios e alcançar objetos em prateleiras. A Corrida RCP (Reanimação Cardiopulmonar) é uma competição que ensina o procedimento que salva vidas de forma divertida. Já a Manobra de Desengasgo é uma ação interativa realizada em duplas que treina a execução da técnica de desobstrução das vias aéreas de forma prática e orientada.



Um serviço disponível para os visitantes do evento são cortes básicos realizados pelos alunos de Barbearia. Alunos dos cursos Técnico em Massoterapia e Quick Massage vão oferecer os serviços de massagem aos presentes. A atividade de Desenho Livre vai aproximar o público o universo do desenho de forma acessível e criativa. Qualquer pessoa pode participar, mesmo sem experiência prévia ou sem saber desenhar.



O line-up do Auditório está dedicado ao tema central do evento para o Senac RJ: geração de renda. A grade reúne as palestras Marketing Digital do zero: fazendo meu negócio finalmente aparecer; Como divulgar seu trabalho e atrair clientes usando redes sociais; Inovação na prática; O que é Inteligência Artificial e como ganhar dinheiro com isso. Os destaques da programação são os temas Bolos decorados e criatividade: a história de quem soube sonhar e Tim-tim: os ingredientes para fazer a sua mistura perfeita para o sucesso, ministrados pelos ex-alunos do Senac RJ, a confeiteira e influenciadora digital Laise Lopes, e o mixologista do Supermercado Zona Sul, Claudio Adriano. A agenda também apresenta os painéis Virando o jogo na cozinha (e na vida), Como uma moradora transformou o turismo no Vidigal e Como ganhar dinheiro no mercado e Histórias de sucesso: do curso à renda.