Cefet/RJ abre processo seletivo para vagas em cursos técnicosDivulgação
Cefet/RJ abre inscrições para 350 vagas em cursos técnicos gratuitos
Aulas serão ministradas no período noturno nas unidades Maracanã e Maria da Graça
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Empresa de cosméticos abre mais de 450 vagas de emprego no estado do Rio
Oportunidades incluem postos em lojas e centro de distribuição
Sebrae Rio promove maratona de inovação gratuita para empreendedores de comunidades
Inscrições estão abertas para capacitação on-line em divulgação de negócios nas redes sociais
VLT Carioca oferece oportunidade na área de manutenção para candidatos de nível médio
Inscrições vão até o próximo domingo
Plataforma lança cursos gratuitos e on-line para concurseiros
Kultivi oferece conteúdos sobre leitura de edital, plano de estudos, revisão e primeiros passos para quem deseja estudar com mais estratégia e organização
Estado amplia oferta de cursos técnicos gratuitos em parceria com o Senai
Iniciativa vai qualificar jovens em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como tecnologia, indústria criativa e eletrotécnica
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