Cefet/RJ abre processo seletivo para vagas em cursos técnicos - Divulgação

Cefet/RJ abre processo seletivo para vagas em cursos técnicosDivulgação

Publicado 14/05/2026 16:26

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) abriu as inscrições para 350 vagas para cursos técnicos gratuitos destinados a quem já concluiu o ensino médio. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de maio.

Há oportunidades para ampla concorrência e oito modalidades de cotas. As vagas estão distribuídas entre as unidades Maracanã (280) e Maria da Graça (70). Com aulas no período noturno, os cursos ofertados abrangem as áreas de Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho, Sistemas de Energias Renováveis e Telecomunicações.