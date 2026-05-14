Cefet/RJ abre processo seletivo para vagas em cursos técnicosDivulgação

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O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) abriu as inscrições para 350 vagas para cursos técnicos gratuitos destinados a quem já concluiu o ensino médio. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de maio.
Há oportunidades para ampla concorrência e oito modalidades de cotas. As vagas estão distribuídas entre as unidades Maracanã (280) e Maria da Graça (70). Com aulas no período noturno, os cursos ofertados abrangem as áreas de Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho, Sistemas de Energias Renováveis e Telecomunicações.  
O processo seletivo será realizado em fase única, com aplicação das provas prevista para 14 de junho, conforme o edital. Todas as informações podem ser encontradas no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), responsável pelo processo.