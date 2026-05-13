Curso gratuito de massoterapia esportiva oferece 300 vagasReprodução

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Está aberto o processo de inscrição para o curso gratuito de massoterapia esportiva, oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro. No total, são 300 vagas disponíveis. Quem se interessar deve realizar o cadastro on-line e no sábado, 16, comparecer às 9h com documento de identidade no Club Municipal, na Tijuca. A ação é uma oportunidade para qualificação no mercado de trabalho, especialmente para os profissionais que atuam com atividades físicas. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e a Associação Brasileira em Saúde (Abras). 
O preenchimento do formulário on-line, por si só, não garante a inscrição no curso de massoterapia esportiva, sendo obrigatória a validação da matrícula no Clube Municipal. O documento pode ser acessado pelo link https://bit.ly/4d7nHCk.