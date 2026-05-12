Primeira edição do CNU teve 2,1 milhões de inscritos confirmadosReprodução
O reforço nos quadros de agências e órgãos federais contempla cargos de nível superior. Do total de autorizações, o Decreto 12.965, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 12, autoriza a nomeação de 113 aprovados para reforçar os quadros:
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 24 vagas;
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 14 vagas;
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 75 vagas.
O preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos.
O órgão também precisa provar que tem orçamento para pagar o salário dos futuros servidores públicos.
CNU 1
A estratégia do ministério para o CNU 1 permitiu, pela primeira vez, a aplicação de provas simultâneas em 228 cidades de todas as 27 unidades da federação.
Ao todo, foram usados 3.665 locais de prova, somando mais de 75 mil salas de aplicação simultânea em todo o Brasil.
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