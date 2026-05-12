Iniciativa oferece vagas de estágio, Jovem Aprendiz, CLT, PJ e pessoas com deficiência (PcD) - Reprodução

Iniciativa oferece vagas de estágio, Jovem Aprendiz, CLT, PJ e pessoas com deficiência (PcD)Reprodução

Publicado 12/05/2026 09:14 | Atualizado 12/05/2026 15:11

A Fundação Mudes, em parceria com o VLT Carioca, realizará, na próxima quinta-feira (14), a 3ª edição do Conecta Mudes, evento gratuito que oferecerá mais de 350 oportunidades de emprego e estágio no Rio. A ação acontecerá das 8h às 14h, no Terminal Gentileza, reunindo cadastro de candidatos, oficinas de capacitação e encaminhamento para vagas de estágio, Jovem Aprendiz, CLT, PJ e pessoas com deficiência (PcD).



Durante o evento, os participantes poderão se cadastrar no banco de talentos da instituição e concorrer a mais de 250 vagas de estágio, mais de 50 oportunidades para Jovem Aprendiz, 24 vagas destinadas a PcDs e mais de 30 vagas para contratação nos regimes CLT e PJ. Jovens que atenderem aos requisitos das vagas de aprendizagem já sairão do evento com entrevistas agendadas.



Os cursos mais solicitados nas vagas do Programa de Estágio são Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Gastronomia, Letras, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Tecnologia da Informação (TI), contemplando diferentes perfis de formação.



Já as posições CLT e PJ incluem oportunidades para atendente, consultor(a) de vendas, cozinheiro(a), padeiro(a) e vendedor(a), entre outras funções em diferentes áreas de atuação.



Um dos destaques desta edição é a participação da ESPM, que estará presente divulgando seus cursos tecnólogos com bolsas integrais no Campus Centro da ESPM. Durante o evento, a instituição também realizará orientações sobre carreiras, cursos e processos de inscrição, além de possibilitar que candidatos realizem a inscrição diretamente no local.



A programação inclui ainda a oficina "Construindo Caminhos para o Mundo do Trabalho: Currículo, Entrevista e Marketing Pessoal", conduzida pela equipe de Ação Social da Fundação Mudes. A atividade oferece orientações práticas sobre elaboração e aprimoramento de currículo, além de abordar comportamento e postura em entrevistas, contribuindo para o melhor desempenho dos participantes em processos seletivos.



Jovens que atenderem aos requisitos para vagas de Jovem Aprendiz já saem do evento com entrevistas agendadas, tornando mais ágil o acesso às oportunidades disponíveis.



Serviço

- Data: 14 de maio

- Horário: das 8h às 14h

- Local: Terminal Gentileza (Mezanino, 2º andar)

- Realização: Fundação Mudes, em parceria com o VLT Carioca

- Público-alvo: jovens e adultos em busca de oportunidades de trabalho