Professores têm até 11 de junho para fazer a inscrição no processo de seleção da Capes - Divulgação / PMBR

Professores têm até 11 de junho para fazer a inscrição no processo de seleção da CapesDivulgação / PMBR

Publicado 11/05/2026 16:30

Professores de língua inglesa que lecionam em escolas públicas de educação básica podem se inscrever gratuitamente para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) até o dia 11 de junho.



A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) é realizada em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright, que promove o intercâmbio educacional e cultural entre brasileiros e norte-americanos. A formação continuada em inglês será oferecida nos níveis básico, intermediário e avançado.



Vagas

Nesta edição, o programa oferece 189 vagas, que serão distribuídas regionalmente pelas unidades da federação. Caberá à Capes e à Comissão Fulbright definir para qual universidade nos EUA o candidato selecionado será enviado, de acordo com as vagas disponibilizadas para cada modalidade.



O objetivo do curso é desenvolver as competências de compreensão, fala, leitura e escrita na língua inglesa; e estimular o aperfeiçoamento desses profissionais no processo de ensino.



A imersão no cotidiano de um país de língua inglesa ainda pode ampliar a troca de experiências pedagógicas e culturais e capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma.



Inscrição





As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online na página eletrônica da Capes e da



Além de currículo cadastrado na Plataforma Freire, o



- ter nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente;

- ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar em atividade em sala de aula;

- dar aula de língua inglesa na rede pública federal, estadual, municipal ou distrital de educação básica;

- realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa Test of English as Foreign Language - - - Institutional Testing Program (Toefl ITP);

- ter passaporte válido;

- não ter recebido bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou norte-americanas com o mesmo objetivo.



O programa Os docentes da rede pública interessados na formação devem, primeiramente, cadastrar seu currículo na Plataforma Freire da Capes. Para acessá-la, é necessário o login com a senha do Gov.br.As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online na página eletrônica da Capes e da Comissão Fulbright , com envio da documentação exigida, como um documento de identificação oficial com foto.Além de currículo cadastrado na Plataforma Freire, o edital do programa lista outros requisitos a inscrição.- ter nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente;- ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar em atividade em sala de aula;- dar aula de língua inglesa na rede pública federal, estadual, municipal ou distrital de educação básica;- realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa Test of English as Foreign Language - - - Institutional Testing Program (Toefl ITP);- ter passaporte válido;- não ter recebido bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou norte-americanas com o mesmo objetivo.

O programa oferece curso intensivo de seis semanas em universidades norte-americanas, com atividades acadêmicas e culturais. Os selecionados terão os seguintes benefícios:



- passagem aérea internacional;

- ajuda de custo no valor de US$ 700 a serem pagos na chegada aos EUA;

- reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV), no valor de US$ 185;

- seguro saúde;

- deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto, em classe econômica promocional;

- alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado;

- alimentação;

- taxas escolares;

- materiais didáticos a serem utilizados nos cursos;

- passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

Seleção

O processo seletivo inclui a aprovação no teste de proficiência em língua inglesa; análise da documentação enviada e etapas classificatórias.



O teste Toefl ITP será oferecido gratuitamente de forma online e deverá ocorrer de 22 de junho a 12 de julho.



A divulgação do resultado final está prevista para 3 de agosto. Os professores selecionados embarcarão para os Estados Unidos entre 15 e 17 de janeiro de 2027 para início das atividades acadêmicas. O retorno ao Brasil está agendado para 26 e 27 de fevereiro.



Para mais informações, a Capes disponibilizou os seguintes emails: teacher@fulbright.org.br e pdpi@capes.gov.br .