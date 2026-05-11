Migração de carga horária permite que professores recebam uma remuneração maior, compatível com a nova jornadaTomaz Silva/Agência Brasil
Mais de mil professores da rede estadual são convocados em processo de migração da carga horária
Docentes devem se apresentar nas respectivas diretorias regionais
Mais de mil professores da rede estadual são convocados em processo de migração da carga horária
Docentes devem se apresentar nas respectivas diretorias regionais
PUC-Rio abre inscrições para Vestibular de Inverno com 491 vagas
Processo seletivo não terá provas
Instituto oferece orientação financeira gratuita
Iniciativa beneficia principalmente quem está com o nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito
Secretaria oferece 50 vagas para curso gratuito de inglês
Aulas acontecem na Casa da Juventude Centro, na Gamboa
Distribuidora de gás abre inscrições para programa de estágio no Rio
Iniciativa oferece vagas com bolsa, benefícios e modelo híbrido ou presencial
Plataforma divulga vagas de emprego abertas no setor de turismo
Oportunidades contemplam diferentes modelos de contratação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.