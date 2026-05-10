Serviços de orientação financeira acontecerão entre os dias 18 e 22 de maio - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Serviços de orientação financeira acontecerão entre os dias 18 e 22 de maioMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 10/05/2026 05:00

O Instituto Sicoob participa da 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef) e leva orientação gratuita e individualizada à população do Rio de Janeiro. A iniciativa beneficia quem está com o CPF negativado, muitas vezes sem acesso a atendimento em agências bancárias convencionais, e também os microempreendedores individuais. Os atendimentos acontecerão entre os dias 18 e 22, sem necessidade de agendamento.

O Brasil registra o maior nível de endividamento familiar desde que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) começou a medir o indicador, em 2010. Em março de 2026, oito em cada dez famílias, exatamente 80,4%, estão endividadas. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) do mês de março deste ano e mostram ainda que quase metade das famílias inadimplentes (49,5%) acumula atrasos superiores a 90 dias. O tempo médio de dívidas em atraso é de 65,1 meses.

O aumento do endividamento acontece em todas as faixas de renda, com destaque para os ganhos acima de cinco salários. A projeção da CNC é de que o endividamento continue a avançar ao longo do primeiro semestre de 2026.

O tema desta edição é "Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade". O evento tem a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Rio), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Todo o evento é movido por ação voluntária. Os atendimentos são feitos por funcionários das Clínicas Financeiras do Sistema Sicoob mobilizados pelo Projeto Voluntário Transformador, sem qualquer remuneração adicional.

No Rio de Janeiro, os atendimentos gratuitos ocorrem na Praça do Cooperativismo, localizada na esquina da Rua da Assembleia com a Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo ao Palácio Tiradentes, no Centro. Os voluntários do Sistema Sicoob ficam à disposição das 10h às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira.

A população pode contar, de forma gratuita e sem agendamento, com mais de sete serviços:

- orientação financeira individualizada;

- orientação para Microempreendedor Individual (MEI);

- orientação para preenchimento da Declaração de Imposto de Renda (DIRPF);

- consulta e orientação para CPF com restrição;

- orientação jurídica para negativados;

- orientação nas relações de consumo, registro de denúncias e reclamações;

- atividades lúdicas para o público em geral.